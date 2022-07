L’entraîneure anglaise Sarina Wiegman “est devenue un peu folle” après la victoire de l’Euro contre l’Espagne

L’entraîneure de l’Angleterre, Sarina Wiegman, a déclaré qu’elle “était devenue un peu folle” lorsque le coup de sifflet final a retenti après que son équipe ait battu l’Espagne 2-1 en quart de finale de l’Euro féminin 2022.

L’Espagne a pris les devants grâce à un but d’Esther Gonzalez à la 54e minute avant qu’Ella Toone n’égale en fin de match pour envoyer le match en prolongation. Georgia Stanway a ensuite marqué une fusée pour envoyer l’Angleterre en demi-finale.

Wiegman avait raté le dernier match de groupe de son équipe après avoir été testée positive au COVID-19 et n’a découvert que tard mercredi qu’elle pourrait être sur la touche.

Normalement incroyablement composé sur la ligne de touche, Wiegman sautait de haut en bas et applaudissait au coup de sifflet final.

“Je pense que je suis devenue un peu folle. J’étais si heureuse”, a-t-elle déclaré à propos de ce qu’elle ressentait à plein temps. “C’était si serré et un si bon match. Cela aurait pu aller dans les deux sens tout le temps. J’étais donc si heureux.

“Je pense que nous avons fait preuve de résilience. Nous sommes revenus par derrière et en fin de match, à partir de 80 minutes. Nous avons changé de forme puis nous avons marqué un but rapidement pour pouvoir retrouver notre forme et je pense dans le temps supplémentaire quand nous avons marqué , nous étions un peu mieux.

“Je pense qu’à ce moment-là, nous étions plus frais. Je pense que pour les fans du stade et les gens qui regardent à la télévision, c’était un match incroyable.”

Les joueuses anglaises célèbrent après avoir marqué un but contre l’Espagne en quarts de finale de l’Euro féminin 2022. Getty Images

La défenseure Millie Bright, qui a été nommée joueuse du match et a réalisé une solide performance en première mi-temps alors que de nombreux joueurs anglais étaient en difficulté, a réitéré les commentaires de Wiegman selon lesquels l’Angleterre avait montré son caractère.

“C’est énorme. Le football est une question d’élan et de maintien des gens au bon endroit. Rien ne change avant les demi-finales”, a déclaré Bright. “Nous avons montré notre vrai caractère et nous avons également montré notre talent avec le ballon.”

Wiegman et Bright ont également tenu à souligner l’impact des remplacements. Toone a remplacé Fran Kirby à la 64e minute et a eu un impact immédiat tandis qu’Alessia Russo a préparé son coéquipier de Manchester United pour le but.

“Chaque match, les remplaçants ont une influence. Cela montre la profondeur de nos équipes et l’empressement de chaque joueur à commencer”, a déclaré Wiegman. “Mais tout le monde est aussi tout le temps sur la même page. Ils le font si bien et nous sommes tous soutenus et tout le monde connaît son rôle.”

Bright a ajouté: “Je suis heureux que nous puissions le démontrer, car nous en avons parlé [squad depth].

“Nos remplaçants nous ont fait passer au niveau supérieur lorsqu’ils sont entrés dans le match. J’ai pensé qu’ils étaient incroyables. Dans un match si difficile mentalement et physiquement, ils vous stimulent vraiment.”

L’Angleterre, qui n’a jamais remporté le Championnat d’Europe, affrontera mardi la Suède ou la Belgique lors de sa sixième apparition en demi-finale.