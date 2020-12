Stewart Pearce, qui a la fin de la soixantaine, a rencontré la princesse de Galles en 1995, peu de temps après avoir accordé une interview à BBC Panorama.

L’ancien coach vocal de la princesse Diana a rejeté les affirmations selon lesquelles elle avait été dupée dans une interview avec Panorama par Martin Bashir et a insisté pour qu’elle y soit allée les « yeux grands ouverts ».

Stewart Pearce, qui a la fin de la soixantaine, a rencontré la princesse de Galles en 1995, peu de temps après avoir accordé la désormais tristement célèbre interview de BBC Panorama.

M. Pearce a travaillé en étroite collaboration avec Diana pendant les deux dernières années de sa vie et ils étaient amis, passant même du temps à New York ensemble.

M. Pearce a contesté qu’il y avait quelque chose de « néfaste » dans ce que Diana a vécu dans l’interview.

L’enquête de la BBC sur l’article examine maintenant une lettre manuscrite du Royal qui apparemment fait l’éloge du journaliste honteux.

M. Pearce, qui a travaillé avec des politiciens tels que Margaret Thatcher et Tony Benn, a déclaré: « Diana est entrée dans cette interview les yeux grands ouverts. Elle m’a dit.

« Ses considérations post-Bashir ont formé la prémisse pour que nous nous rencontrions tous les deux, alors bien sûr nous en avons parlé.

C’était une pure libération pour elle – elle en était très soulagée et très justifiée. Je ne sais pas s’il y a eu un processus néfaste impliqué.

«J’ai rencontré Martin Bashir il y a quelques années et il ne m’a pas paru sans scrupules. Il a illustré un code moral profond.

M. Pearce a ajouté que la «révolution» que Diana avait commencée après son entretien avec Bashir avait été le catalyseur de mouvements comme la campagne «Me Too» aujourd’hui.

Le coach vocal et auteur s’est prononcé avant la sortie de son nouveau livre, «Diana The Voice of Change», qui sortira le mois prochain par l’intermédiaire de la maison d’édition Echo Point.

Cela survient quelques jours à peine après que le radiodiffuseur vétéran Andrew Neil a déclaré à CNN Bashir qu’il aurait instillé un sentiment de « paranoïa » chez la princesse Diana, ce qui l’a incitée à abandonner son équipe de sécurité après l’interview.

Mais M. Pearce a déclaré: « Diana a finalement trouvé que ses agents de protection personnelle étaient comme une camisole de force.

« Elle a trouvé leur présence assez étouffante et voulait vivre une qualité de vie libérée.

«Dès le moment de cet entretien, elle a voulu révéler son authenticité. Elle voulait changer l’image d’elle-même et le rythme de sa façon de parler.

« Si vous écoutez comment elle a parlé avant cet entretien, elle a utilisé une inflexion descendante, de sorte qu’elle semblait toujours intimidée par ce qu’elle disait, plutôt que par la gestion de la situation.

«C’était une période révolutionnaire pour Diana. L’interview de Bashir est devenue un tournant extraordinaire de l’activité.

Cela a aidé Diana à devenir l’ambassadrice de la paix libérée qu’elle se sentait appelée à être et à travers laquelle elle a expérimenté un tout nouveau sentiment de liberté.

«La révolution que Diana a commencée est celle que nous ne sommes que maintenant, toutes ces années plus tard, à commencer à mettre le feu, avec des choses comme le mouvement Me Too.

«C’est le moment de la révolution des empathes alors que les femmes du monde s’enflamment pour utiliser leur voix – tout comme Diana voulait inspirer.

M. Pearce a révélé qu’il publiait son livre maintenant après que Diana lui ait dit « avec nostalgie » de son vivant de publier un livre sur ses techniques et leur travail ensemble, après que ses deux fils aient grandi et se soient mariés.

Et il a ajouté que les rumeurs d’une querelle entre les princes William et Harry sont des «déchets».

Les cinq domaines clés couverts par l’enquête de la BBC sur le scandale Martin Bashir Lord Dyson a été invité à enquêter et à faire rapport sur cinq domaines clés. Il interviewera le personnel de la BBC et aura accès à tous leurs enregistrements. 1. Quelles démarches la BBC et en particulier Martin Bashir ont-elles prises en vue d’obtenir l’interview de Panorama le 20 novembre 1995 avec Diana, princesse de Galles? Cela impliquera un examen de toutes les preuves pertinentes, y compris (i) les relevés bancaires simulés censés montrer des paiements à un ancien employé d’Earl Spencer (ii) les paiements prétendus aux membres des ménages royaux; et (iii) les autres questions récemment soulevées par Earl Spencer ne se limitant pas aux questions publiées dans le Daily Mail du 7 novembre 2020. 2. Ces mesures étaient-elles appropriées, compte tenu notamment des normes éditoriales de la BBC en vigueur à l’époque? 3. Dans quelle mesure les actions de la BBC et en particulier de Martin Bashir ont-elles influencé la décision de Diana, princesse de Galles de donner une interview? 4. Quelle connaissance la BBC avait-elle en 1995 et 1996 des preuves pertinentes mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus? 5. Compte tenu de ce qui était connu au moment de son enquête en 1995 et 1996, dans quelle mesure la BBC a-t-elle enquêté efficacement sur les circonstances qui ont conduit à l’interview?

Il a déclaré: «Ces deux hommes sont de grands amis. Ils ont un grand respect et un amour fraternel l’un pour l’autre.

En plus de la princesse Diana, M. Pearce a entraîné un impressionnant catalogue de noms au cours de ses quatre décennies de carrière – de Margaret Thatcher et Tony Benn à l’actrice Glenn Close.

Il a salué les voix des anciens dirigeants travaillistes Neil Kinnock et de l’ancien Premier ministre Tony Blair, ainsi que du nouveau président et vice-président, Joe Biden et Kamala Harris.

Et il a suggéré qu’il aimerait travailler avec l’actuel Premier ministre Boris Johnson ainsi qu’avec l’épouse du prince William, Catherine, la duchesse de Cambridge.

Le livre de M. Pearce, « Diana The Voice of Change », devrait sortir en janvier 2021.

L’enquête de la BBC sur l’interview de Bashir en 1995 examine une lettre manuscrite du royal qui apparemment fait l’éloge du journaliste honteux.

La note a disparu pendant plus de 20 ans après qu’un membre du personnel de Panorama trop impatient l’ait ramenée à la maison comme un souvenir précieux – mais l’a remise le mois dernier.

La BBC l’utilise comme un outil pour suggérer que Diana n’a jamais vu de faux documents financiers – commandés par M. Bashir – pour la convaincre de parler sur Panorama.

La lettre sur la papeterie du palais de Kensington prétend également faire l’éloge du rédacteur religieux honteux de la BBC, qui est actuellement en congé de maladie après avoir développé des complications liées à Covid-19.

Le contenu de la lettre n’a pas été rendu public, mais a été examiné par une précédente enquête interne de la BBC en 1996 sur les circonstances entourant l’apparition de Diana à la télévision.

Lord Dyson – un juge à la retraite et ancien maître des rôles – verra désormais la lettre dans le cadre de son enquête pour découvrir les mesures prises par la BBC et M. Bashir pour décrocher l’interview de Panorama avec Diana en 1995.

Un documentaire sur l’histoire de Panorama a affirmé que la lettre se lisait comme suit: «C’est pour confirmer que je vous ai accordé l’interview librement et que je n’ai été influencé par aucun document.

Le frère de Diana, Earl Spencer, a allégué que M. Bashir lui avait montré de faux documents financiers et raconté de fausses histoires sur la famille royale pour avoir accès à elle.

Les faux documents suggéraient à tort que le secrétaire privé de Diana – et un autre membre de la famille royale – étaient payés par les services de sécurité pour espionner la princesse, ce qui a joué sur les craintes de Diana concernant sa sécurité et sa vie privée.

L’ancien directeur général de la BBC, Lord Hall, a mené une enquête interne de la BBC en 1996 sur les circonstances entourant l’apparition de Diana à Panorama, qui a envoyé une onde de choc à travers la famille royale avec ses révélations sur l’état de son mariage.

La société a précédemment déclaré dans un communiqué que M. Bashir avait admis avoir commandé les documents bancaires simulés – relatifs à l’employé du comte – et il est entendu que le journaliste s’est avéré avoir « mal agi » à la fin du processus.

On ne sait pas quelle sanction, le cas échéant, il a encourue.

M. Bashir, maintenant rédacteur en chef de la religion de la BBC, est gravement malade des complications liées à Covid-19 et n’est pas en mesure de répondre aux allégations du comte, a déclaré la BBC.

Une porte-parole de la société a précédemment déclaré: « Beaucoup de choses ont été écrites et diffusées sur l’interview de la princesse de Galles ces dernières semaines. Il est important que nous ayons une vision de ce qui s’est passé sur la base des témoignages de toutes les personnes impliquées. De toute évidence, cela n’a pas encore été possible.

Mais pour être absolument clair, la BBC est déterminée à découvrir la vérité sur ce qui s’est passé. C’est pourquoi nous avons nommé Lord Dyson pour mener une enquête entièrement indépendante.

« Il est vital que tous ceux qui possèdent des informations partagent cela avec Lord Dyson, afin qu’il puisse enquêter de manière approfondie et tirer ses conclusions après avoir entendu toutes les preuves. »