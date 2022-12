L’entraîneur uruguayen accuse le Portugal d’un penalty pour l’élimination de la Coupe du monde

AL WAKRAH, Qatar – Après avoir été éliminé de la Coupe du monde malgré une victoire 2-0 contre le Ghana vendredi, l’entraîneur uruguayen Diego Alonso a imputé l’échec de son pays à sortir de la phase de groupes à une erreur d’arbitrage lors du match précédent de l’équipe contre le Portugal.

“Nous sommes éliminés à cause du penalty du Portugal et de la différence de buts”, a déclaré Alonso, par l’intermédiaire d’un traducteur de la FIFA. “Ce n’est pas le propos [from a 0-0 draw against South Korea], bien au contraire. Nous ne sommes pas sortis à cause de ce point. C’est à cause du penalty qui a été accordé en prolongation qui, selon la FIFA, n’était pas un penalty.”

Le penalty en question est survenu sur un jeu à la 89e minute alors que le Portugal menait 1-0. Le défenseur uruguayen Jose Maria Gimenez a fait un défi glissé dans la surface de réparation et le ballon lui a effleuré la main alors qu’il l’étendait pour se préparer alors qu’il tombait en arrière.

L’arbitre iranien Alireza Faghani n’a initialement pas demandé de pénalité, mais a été conseillé de consulter un examen VAR, qui a conduit à la décision. Bruno Fernandes a converti le penalty pour porter le score à 2-0.

Alonso a une plainte légitime à la suite de la clarification de la règle du handball par l’International Football Association Board (IFAB) en 2021, lorsqu’elle a déclaré que ce ne serait pas un handball lorsque “la position des bras est pour le soutien en cas de chute ou de relèvement du ballon”. terrain.”

Cependant, cela n’a pas changé le fait que l’Uruguay a commencé la troisième journée au niveau des points avec la Corée du Sud, tout en étant à la traîne d’un seul but sur le bris d’égalité de différence de buts et avec deux buts de moins marqués. Pour les équipes au niveau des points, la différence de buts est le premier bris d’égalité et les buts marqués le second.

Lorsque la Corée du Sud a marqué dans le temps supplémentaire contre le Portugal pour monter 2-1, cela signifiait que l’Uruguay avait besoin d’un autre but pour avancer sur la différence de buts. Ce but n’est jamais venu.

“Nous avons eu de nombreuses occasions de le faire, mais à la fin, ce n’était pas possible”, a déclaré Alonso. “Et, bien sûr, le côté émotionnel était important, mais nous avons quand même essayé de nous battre pour nous qualifier. Nous avons eu quatre, cinq occasions dans les dernières minutes, mais malheureusement ce n’était pas possible.”

Faisant sa première titularisation du tournoi, Giorgian de Arrascaeta a marqué les deux buts en première mi-temps pour l’Uruguay après que le gardien Sergio Rochet ait sauvé un penalty du capitaine ghanéen Andre Ayew. Les deux équipes ont commencé la journée avec une chance d’avancer et ont été éliminées avec le résultat.