L’entraîneur ukrainien veut que le succès de l’Euro aide à combattre Poutine

FRANCFORT, Allemagne (AP) – L’entraîneur-chef de l’Ukraine, Oleksandr Petrakov, a déclaré qu’il était trop vieux pour se battre en première ligne, mais qu’il essayait toujours d’aider son pays d’une autre manière.

Le football, pense-t-il, peut jouer son rôle dans l’effort pour vaincre le président russe Vladimir Poutine.

La fédération ukrainienne de football envisage une époque où la guerre sera terminée et où l’invasion russe aura été repoussée. Cette semaine, il a annoncé qu’il rejoindrait la candidature de l’Espagne et du Portugal pour accueillir la Coupe du monde 2030.

Dimanche, Petrakov était à Francfort pour le tirage au sort des éliminatoires de l’Euro 2024 – mais il admet qu’il ne peut pas imaginer à quoi ressemblera la vie au moment où le tournoi débutera en Allemagne.

Mettre fin à la guerre – plutôt qu’à la qualification – est sa priorité, mais il veut toujours utiliser le football pour remonter le moral de ceux qui se battent pour l’Ukraine.

“Nous avons un lien avec les gars en première ligne car ils envoient des messages aux joueurs”, a déclaré Petrakov. “Nous pensons qu’ils ont besoin de notre victoire … il est important que tout le monde remonte le moral.”

Petrakov a 65 ans, il était donc libre de quitter l’Ukraine après l’invasion russe en février. Mais il a choisi de rester dans son pays natal avec sa famille.

“Je ne peux pas être dans l’armée à cause de mon âge et je n’ai pas de compétences particulières, mais je reste quand même en Ukraine”, a-t-il déclaré. « Nous vivons nos vies au jour le jour. N’importe quel jour, vous ne savez jamais ce qui pourrait arriver parce que les gens qui sont contre nous pourraient faire n’importe quoi. Chaque jour, de nombreuses personnes meurent dans notre pays, il est difficile de dire ce que ce sera en 2024. Je ne peux pas prédire.

Sur le terrain de football, l’Ukraine a une tâche difficile en se qualifiant pour l’Allemagne après avoir été tirée au sort dans le même groupe que les finalistes de l’Euro 2020, l’Italie et l’Angleterre. La Macédoine du Nord et Malte font également partie du groupe.

L’Ukraine, qui a raté la prochaine Coupe du monde lorsqu’elle a été battue par le Pays de Galles en séries éliminatoires, devra probablement jouer ses matchs à domicile dans un lieu neutre en raison de la guerre. Il joue en Pologne depuis l’invasion.

“Pour mes gars, c’est difficile”, a déclaré Petrakov. « Ils ne voient pas leurs familles. Ils veulent finir la guerre le plus vite possible et jouer devant nos fans à Kyiv, Lviv, peut-être Kharkiv, on ne sait pas.

« Il est plus important de finir la guerre et d’arrêter de tuer des gens. C’est le plus important pour nous.

La Russie a été interdite de compétition par la FIFA et l’UEFA et Petrakov insiste sur le fait que les sanctions doivent se poursuivre.

« Nous avons déjà dit : ‘Comment peuvent-ils rivaliser alors que leurs militaires tuent nos enfants, tuent nos femmes et tuent nos hommes ?’ », a-t-il dit. “Les règles décident qu’ils ne peuvent pas concourir lorsqu’ils agissent comme ça.

« Nous l’avons déjà dit, nous sommes totalement contre, alors nous espérons que cela ne sera pas autorisé avant la fin de la guerre. Les Russes ont soutenu Poutine et ils l’ont clairement montré, donc ce n’est pas possible.

