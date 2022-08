L’entraîneur Suren Chettri nomme une liste de 26 probabilités

L’équipe nationale indienne féminine senior pour le championnat féminin SAFF 2022 organisera un camp préparatoire à Pune à partir de demain (29 août au 2 septembre 2022). Le championnat devrait avoir lieu au Népal du 6 au 19 septembre et les Blue Tigresses partiront pour le Népal le 3 septembre.

Les femmes indiennes, championnes en titre, ont été tirées au sort dans le groupe A avec les Maldives, le Pakistan et le Bangladesh, et ouvriront leur campagne contre le Pakistan le 7 septembre 2022. Les deux meilleures équipes du groupe se qualifieront pour les demi-finales.

La liste des 26 probables pour le camp préparatoire à Pune est la suivante :

GARDIENS : Aditi Chauhan, Maibam Linthoingambi Devi, Shreya Hooda, Sowmiya Narayanasamy

DÉFENSEURS : Sweety Devi, Ritu Rani, Ashalata Devi, Ranjana Chanu, Manisa Panna, Arifa Sayed, Michel Castanha, Juli Kishan, Santosh

MILIEUX DE TERRAIN : Anju Tamang, Karthika Angamuthu, Priyangka Devi, Martina Thokchom, Sandhiya Ranganathan, Kaviya Pakkirisamy, Kashmina, Ratanbala Devi

ATTAQUANTS : Dular Marandi, Apurna Narzary, Soumya Guguloth, Renu, Kiran Pisda

L’ENTRAÎNEUR-CHEF: Suren Chettri

Calendrier de l’Inde au Championnat féminin SAFF 2022 :

7 septembre : Inde vs Pakistan

10 septembre : Maldives vs Inde

13 septembre : Inde vs Bangladesh

