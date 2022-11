L’entraîneur sud-coréen Paulo Bento est expulsé après avoir été balistique à plein temps

L’entraîneur sud-coréen Paulo Bento est devenu balistique contre Anthony Taylor, l’arbitre du match de la Coupe du monde 2022 entre la Corée du Sud et le Ghana, après avoir soufflé à plein temps alors que la nation asiatique venait de remporter un corner.

Prenant d’assaut le terrain pour protester auprès de l’arbitre britannique, Bento a été expulsé après que ses protestations soient allées trop loin aux yeux de Taylor.

Par conséquent, le manager portugais ne sera pas dans la pirogue pour le dernier match de Coupe du monde de la Corée du Sud contre le Portugal, les Taegeuk Warriors devant gagner le match pour avoir une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Alors que le match entre le Ghana et la Corée du Sud 3-2 contre la nation africaine se dirigeait vers le temps d’arrêt, dix minutes de temps d’arrêt ont été ajoutées. La Corée du Sud a fait de son mieux pour trouver l’égalisation et, 30 secondes après le temps additionnel, elle a obtenu un corner sur un tir dévié.

Son Heung-min a sprinté pour prendre le coup franc, mais il n’a pas eu l’occasion de livrer le ballon dans la surface. Au lieu de cela, Taylor a soufflé à temps plein, convaincu que le temps requis dans le jeu avait été joué.

Naturellement, cela a exaspéré les joueurs sud-coréens, mais Paulo Bento semblait le plus lésé alors qu’il se disputait avec Taylor sur le terrain. Après plusieurs tentatives des officiels pour faire partir Bento, Taylor lui a alors délivré un carton rouge.

Le Ghana a mené 2-0 dans la première moitié du match, grâce aux buts de Mohammed Salisu et Mohammed Kudus. La Corée du Sud a cependant riposté, marquant deux buts à moins de trois minutes d’intervalle grâce à Cho Gue-sung pour égaliser le match.

Cependant, le match n’est pas resté égalisé longtemps, car Kudus est sorti vainqueur à la 68e minute – le Ghana compte désormais trois points après ses deux premiers matchs, tandis que la Corée du Sud n’a qu’un point dans le groupe H.

L’Uruguay et le Portugal devraient s’affronter dans l’autre match de groupe plus tard dans la journée, et la Corée du Sud aura besoin de résultats pour suivre son chemin afin d’avoir une chance d’atteindre les huitièmes de finale.