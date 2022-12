L’entraîneur sud-coréen Paulo Bento démissionne après la défaite du Brésil

Paulo Bento a annoncé qu’il se retirait de son poste d’entraîneur de la Corée du Sud après leur défaite 4-1 en Coupe du monde contre le Brésil lundi, mais a déclaré que la décision avait été prise il y a des mois et n’avait été affectée par rien de ce qui s’était passé au Qatar.

“A partir de maintenant, nous n’avons qu’à penser à l’avenir et ce ne sera pas avec l’équipe nationale de la République de Corée”, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’après-match.

“Je viens de l’annoncer aux joueurs et au président, c’était une décision gravée dans le marbre en septembre et je les remercie pour tout ce qu’ils ont fait. Je suis fier d’avoir été leur manager pendant plus de quatre ans. Maintenant, je vais me reposer et voir ce qui se passera ensuite.”

Bento a déclaré qu’il était extrêmement heureux d’avoir travaillé avec une équipe coréenne qui n’a atteint la phase à élimination directe que pour la troisième fois et particulièrement satisfait de la façon dont ils l’ont fait.

“Le Brésil méritait de gagner et bien sûr je suis triste pour le résultat, mais ce qui s’est passé avec le football coréen au cours des quatre dernières années a été extraordinaire”, a déclaré l’ancien milieu de terrain portugais dont la dernière apparition internationale en tant que joueur s’est soldée par une défaite contre Corée à la Coupe du monde 2002.

“Nous avons été très audacieux dans la façon dont nous avons abordé le match aujourd’hui – même si nous manquions d’énergie (à cause du court revirement de l’équipe), nous avons été fidèles à notre style jusqu’à la fin et j’en étais très fier.”

Bento avait raison d’être fier d’une équipe qui s’est créée plus d’occasions contre le Brésil en 90 minutes que les favoris de la Coupe du monde n’en ont affronté lors de leurs trois matchs précédents combinés.

Ils se sont peut-être faufilés dans les 16 derniers buts marqués, mais la Corée a fait preuve d’une ténacité et d’un esprit admirables pour continuer à poursuivre, essayer et créer malgré la fin d’une performance brésilienne éclair qui a amené quatre buts superbement créés dans les 40 premières minutes.

L’équipe de Bento n’a eu qu’un seul tir cinglant de Hwang Hee-chan, brillamment sauvé par Alisson, pour montrer ses efforts offensifs limités en première mi-temps alors que le Brésil se déchaînait.

Les favoris ont levé le pied de la pédale en seconde période, mais ce n’est pas un concept que leurs rivaux connaissent bien. Comme ils l’ont fait à chaque match au Qatar, ils ont travaillé sans relâche, chassant chaque attaquant brésilien puis se déversant des corps malgré l’apparente désespérance de leur cause.

Ils ont été récompensés lorsque Paik Seung-ho a inscrit un spectaculaire but de consolation à 25 mètres et a quitté le terrain la tête haute.

“Ce que nous avons fait pendant la phase de groupes était très bon”, a déclaré Bento. “Nous aurions pu et dû battre le Ghana (dans un match qu’ils ont perdu 3-2), mais je ne m’excuse pas de me répéter à quel point je suis satisfait et fier. “

