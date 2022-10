L’entraîneur soutient l’ancien numéro un mondial dans un scandale de dopage

Darren Cahill pense qu’il n’y a “aucune chance” que Simona Halep ait sciemment pris une substance interdite

Darren Cahill, l’ancien entraîneur de Simona Halep, double vainqueur du Grand Chelem, a déclaré qu’il y avait “aucune chance” que le joueur de tennis roumain a sciemment pris une substance interdite après que Halep a été provisoirement suspendu en raison d’un test de dépistage de drogue raté.

Le numéro neuf mondial a été testé lors du dernier Grand Chelem de l’année civile, l’US Open. Vendredi, l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA) a confirmé que le roxadustat, un médicament contre l’anémie, avait été trouvé dans ses échantillons A et B, ce qui a conduit la joueuse de 31 ans à être provisoirement bannie des événements WTA.

Halep a écrit sur social que les résultats étaient “le plus gros choc de ma vie” tout en affirmant qu’elle se sentait “complètement confus et trahi.

Sur Instagram, Cahill, qui a supervisé son développement pendant six ans et a guidé Halep vers son premier titre du Grand Chelem en 2018 lorsqu’elle a remporté l’Open de France, a déclaré que l’intégrité de Halep était “irréprochable” et voici “Aucune chance” elle “a sciemment délibérément pris n’importe quelle substance sur la liste interdite.”

“Aucun. Zéro,” Cahill a ajouté dans un long post.

“C’est une athlète qui a insisté sur tout ce qui lui était prescrit par un professionnel de la santé (ce qui était rarement le cas), ou sur tout supplément qu’elle utilisait ou envisageait”, Cahill a expliqué.

«Nous croyons tous les deux au programme de test ITIA et discutons souvent du nombre de fois qu’elle a été testée, à la fois lors de tournois et au hasard. Elle l’a fait sans se plaindre, avec l’assurance de savoir que d’autres athlètes étaient testés tout aussi fréquemment.

Cahill a affirmé que l’honnêteté “a toujours été” Halep’s “la plus grande force et la plus grande faiblesse.”

“Nous rions souvent du fait qu’elle ne peut pas agir et ne peut pas dire un petit mensonge pieux. Posez-lui une question lors d’une conférence de presse et elle lâchera une réponse honnête. Elle porte son humeur sur son épaule pour que le monde le voie, pour le meilleur et pour le pire.

“C’est Simo. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Elle a construit une carrière et un héritage incroyables en faisant les choses à la dure. Le droit chemin.”

Cahill a déclaré que la procédure régulière suivra désormais “pour révéler des réponses à de nombreuses questions.”

“Comme Simona l’a dit, le match le plus difficile de sa vie commence maintenant.”

« Je crois en elle. J’ai toujours dit et je ne peux honnêtement jamais en dire plus qu’en ce moment sur cette question particulière. Je suis avec Simo, “ a-t-il conclu.

Lire la suite L’ancienne numéro un mondiale féminine suspendue après un test antidopage positif

Halep a également reçu le soutien de son entraîneur actuel Patrick Mouratoglou. Partageant sa déclaration sur Twitter, la Française a écrit : “Je te soutiens à 100% dans ce combat, Simona. Tout au long de,” dans une story Instagram.

S’élevant au sommet du sport entre 2017 et 2019, Halep a été numéro un mondial à deux reprises au cours de cette période pour un total de 64 semaines.

Elle a remporté l’Open de France en 2018 et Wimbledon l’année suivante. Et bien qu’échouant à remporter un troisième Grand Chelem, elle est revenue dans le top dix en 2022 avec deux titres du circuit WTA.

Après une défaite choc au premier tour à l’US Open contre la qualifiée ukrainienne Daria Snigur, Halep a annoncé qu’elle écourterait sa saison après avoir subi une opération au nez.