L’entraîneur sortant du Brésil, Tite, répond aux critiques concernant la défaite

ÉDUCATION City, Qatar – L’entraîneur du Brésil, Tite, a riposté aux suggestions selon lesquelles un manque d’organisation dans les dernières minutes de la prolongation a contribué à leur sortie de la Coupe du monde.

Le Brésil menait la Croatie 1-0 à seulement quatre minutes de la fin de son quart de finale lorsque Bruno Petkovic a égalisé après une contre-attaque rapide.

En dépit d’être en mesure de voir le match, le Brésil se retrouvait à quatre contre quatre à l’arrière et une fois que Petkovic en avait profité pour faire 1-1, la Croatie a profité de sa chance lors des tirs au but pour réserver sa place dans le demi finales.

“Je ne suis pas d’accord pour dire que nous étions désorganisés”, a déclaré Tite à propos de l’égalisation tardive de la Croatie.

“Nous étions défensifs, nous avions des joueurs qui mettaient une forte pression à l’avant. Nous avons essayé de conserver le jeu et nous avons réussi à fermer le centre du terrain mais je comprends la douleur et toutes les critiques que les gens ont envers mes choix.”

Tite a mené le Brésil aux quarts de finale des Coupes du monde 2018 et 2022. Laurence Griffiths/Getty Images

Le Brésil était l’un des favoris du Qatar avant le tournoi, mais il a maintenant été éliminé quatre fois en quarts de finale depuis qu’il a remporté le trophée en 2002.

Ils ont également de nouveau échoué à battre une nation européenne lors des huitièmes de finale après l’avoir fait pour la dernière fois contre l’Allemagne lors de la finale de 2002.

“Je pense que nous devons être prêts à partager notre joie et également disposés à partager notre tristesse et je pense qu’il y a une nouvelle génération de joueurs qui trouveront de la force dans l’adversité et je comprends que je suis le plus responsable”, a ajouté Tite.

“Il ne s’agit pas d’être un méchant ou un héros, cela n’existe pas dans le sport. C’est le football, parfois nous gagnons, parfois nous perdons.

Tite a confirmé par la suite qu’il quitterait son poste après la sortie de la Coupe du monde. Le joueur de 61 ans a pris le relais en 2016 mais a annoncé avant le tournoi qu’il partirait une fois la course du Brésil au Qatar terminée.

“C’est une défaite douloureuse mais je suis en paix avec moi-même, c’est la fin du cycle”, a-t-il déclaré.

“C’était un processus complet de quatre ans. Avant, c’était un processus de récupération, mais maintenant il y a eu toute une séquence. Je ne peux pas faire une évaluation de l’ensemble du cycle, mais avec le temps, vous et d’autres personnes le ferez.”