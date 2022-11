L’entraîneur saoudien Hervé Renard insiste sur le fait qu’il n’a pas pris le rôle de l’équipe nationale pour l’argent même si l’argent est “très bon”

Hervé Renard a pris en charge l’Arabie saoudite en septembre 2019, menant le pays à une Coupe du monde successive après avoir dominé un groupe de qualification contenant l’Australie et le Japon.

Cependant, alors que Renard reconnaît qu’il est généreusement remboursé pour le temps qu’il passe en tant que manager de l’Arabie saoudite, sa principale ambition est de réussir avec la nation asiatique.

Parler à QuatreQuatreDeux dans le dernier numéro disponible sur commande, Renard insiste sur le fait qu’il n’a pas accepté le rôle de l’équipe nationale pour l’argent.

“Depuis l’Europe, depuis mon pays la France, c’est toujours les mêmes commentaires négatifs : ‘Ah, tu vas en Arabie Saoudite prendre l’argent'”, a-t-il déclaré. QuatreQuatreDeuxen secouant la tête.

“Oui, j’ai très bien [financial] conditions, mais ce n’est pas ce qui m’importe.

« Si vous avez des conditions incroyables mais que vous ne gagnez pas de matchs et que vous ne restez que trois mois, à quoi ça sert ? Vous allez dans un pays parce que vous pensez que vous pouvez réaliser quelque chose – c’est ce que nous avons fait et maintenant nous devons continuer et regarder vers l’avant, pour toujours être positifs et avoir confiance lorsque nous sommes au Qatar.

En effet, le Français est un entraîneur international à succès, ayant mené la Zambie à la victoire de la Coupe d’Afrique des Nations en 2012, battant la Côte d’Ivoire en finale. Après un passage à Sochaux dans son pays d’origine, Renard est retourné en Afrique pour diriger la Côte d’Ivoire – remportant la CAN avec la nation en 2015, trois ans après sa victoire avec la Zambie.

Renard a également dirigé le Maroc et l’Angola au niveau international, tandis qu’au niveau des clubs, il a offert ses services à Lille, Sochaux et Cherbourg susmentionnés, tous en France. Curieusement, Renard a également passé un séjour à Cambridge United en 2004.

Lors des cinq précédentes apparitions de l’Arabie saoudite à la Coupe du monde, ils n’ont réussi à se qualifier qu’une seule fois pour les huitièmes de finale. Cela s’est produit en 1994 lors de la Coupe du monde des États-Unis, et depuis lors, ils se sont écrasés à chaque fois dans les phases de groupes.

Afin de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, l’Arabie saoudite devra passer par un groupe contenant l’Argentine, le Mexique et la Pologne, ce qui en fait une tâche difficile mais pas insurmontable pour peut-être terminer deuxième et se faufiler.