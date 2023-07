Avez-vous regardé Briser la glace?

Dirigée par l’entraîneur Rory Flack, la première équipe compétitive de patinage sur glace synchronisée composée de filles du collège et du lycée fait face à un entraînement rigoureux sur et hors de la glace, gérant la dynamique de l’équipe, les parents au franc-parler et les rivaux du patinage. L’équipe parviendra-t-elle à surmonter le danger inhérent à la glace et à éviter les blessures? En route vers les championnats nationaux, l’équipe DMV défie les probabilités, brise les barrières et, finalement, brise la glace !

Nous avons un aperçu exclusif du tout nouvel épisode de jeudi ci-dessous. Dans le clip, Rory et Roi discutent d’une querelle que Roi a eue avec le parent d’un patineur qui s’est terminée par des cris pendant le temps de glace.

Découvrez le clip ci-dessous:

Sheesh ces parents sonnent comme un cauchemar. Qu’auriez-vous fait si vous étiez Roi ?

Voici à quoi s’attendre de l’épisode:

Le jeudi 20 juillet à 21 h HE / 20 h CT, après leur première compétition, l’entraîneur Rory pousse l’équipe DMV à ses limites. Les parents remettent en question le temps de glace de l’équipe et prennent les choses en main. La tension monte entre parents et entraîneurs. La position de Nia en tant que capitaine d’équipe est menacée.

Aïe ! Cet épisode ressemble à tout un drame.

Le tout nouvel épisode de Briser la glace diffusé demain, jeudi 20 juillet à 21 h HE / 20 h CT sur WeTV

Allez-vous regarder?