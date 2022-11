L’entraîneur Renard remercie le prince héritier saoudien après sa victoire historique contre l’Argentine

LUSAIL, Qatar : L’entraîneur saoudien Hervé Renard n’est pas étranger au succès au cours d’une carrière d’entraîneur nomade s’étendant sur deux décennies, mais il restera à jamais dans les mémoires comme l’homme qui a orchestré l’un des plus grands chocs de la Coupe du monde de tous les temps.

Renard, qui a mené le Maroc à la Coupe du monde il y a quatre ans et a remporté la Coupe d’Afrique des Nations lors de périodes avec la Zambie et la Côte d’Ivoire, a vu ses Green Falcons battre l’Argentine 2-1 mardi lors de leur match d’ouverture du Groupe C.

Alors que des milliers de Saoudiens ont traversé la frontière pour le clssh au stade Lusail, leur équipe a riposté sur un penalty de Lionel Messi pour s’imposer avec les buts Saleh Al-Shehri et Salem Al-Dawsari en l’espace de cinq minutes magiques après la mi-temps.

“Nous avons marqué l’histoire du football saoudien, il restera pour toujours”, a déclaré Renard, qui a été embauché en 2019 pour diriger la candidature au Qatar, après un résultat qui a secoué le football mondial.

“C’est la chose la plus importante. Mais nous devons regarder vers l’avenir – nous avons deux matchs difficiles devant nous.”

Avec des matchs à venir contre la Pologne et le Mexique, l’Arabie saoudite a maintenant une chance d’atteindre la phase à élimination directe du tournoi pour la deuxième fois seulement en six tentatives, après avoir atteint les 16 derniers lors de ses débuts en 1994.

Renard, dont la carrière d’entraîneur comprend un passage à Cambridge United dans les niveaux inférieurs d’Angleterre, choisit parmi une équipe composée entièrement de joueurs de la ligue saoudienne.

Mais alors que l’Arabie saoudite pourrait être 51e au classement de la FIFA, la deuxième plus basse des 32 nations du Qatar, il a déclaré qu’elles ne devraient pas être considérées comme des poids légers du football.

Notamment avec le soutien du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, qui entend bien faire du pays une puissance sportive.

“Quand j’ai décidé d’entraîner cette équipe il y a trois ans, j’ai trouvé tout le soutien”, a déclaré Renard. “Nous avons un excellent président de fédération et aussi le ministère des Sports.

“Lorsque nous avons rencontré le prince (Mohammed bin Salman), il ne nous a mis aucune pression, et c’est merveilleux. Être sous pression ne fonctionne pas souvent.”

En effet, la victoire saoudienne a ajouté un revirement dans la fortune du prince à la suite du meurtre en 2018 de Jamal Khashoggi, journaliste saoudien et critique du prince, au consulat saoudien à Istanbul. Les services de renseignement américains ont déclaré qu’ils pensaient que le prince avait ordonné l’opération, bien qu’à Riyad, la responsabilité ait été imputée à des responsables de niveau inférieur.

Le dirigeant saoudien de facto occupait une place de choix lors de l’ouverture de la Coupe du monde dimanche.

Une fois la poussière retombée, Renard a déclaré que son équipe devait rapidement se recentrer et s’assurer qu’elle capitalisait sur la victoire contre l’Argentine.

“Vous connaissez la nature du joueur saoudien, quand il volera, mais nous devons garder les pieds sur terre.”

