L’entraîneur reçoit une pénalité pour « parodie de jeu » lors d’un match de championnat de crosse pour enfants

Un match de championnat de crosse à Whitby, en Ontario, plus tôt ce mois-ci a été gâché par la violence pendant le match et l’un des entraîneurs de l’équipe de Whitby a levé son majeur vers un joueur de huit ans de l’équipe adverse.

Une équipe des Six Nations, une communauté Haudenosaunee près de Hamilton, a affronté les Warriors de Whitby lors des championnats provinciaux de crosse en enclos U9 (pour les joueurs âgés de sept et huit ans) le 8 août à Whitby, à 40 kilomètres à l’est de Toronto.

Les Warriors ont reçu deux parodies de pénalités de match et un joueur et un fan de Whitby ont été expulsés du match. L’équipe s’est également vu infliger quatre autres pénalités majeures, sans compter la parodie des appels de jeu. L’équipe des Six Nations s’est vu infliger deux pénalités majeures, dont une pour violation d’équipement.

Maintenant, au lieu de célébrer leur médaille d’or, les joueurs et les parents des Six Nations se demandent s’il y aura des conséquences lors d’une prochaine audience de l’Association de crosse de l’Ontario (OLA) pour déterminer si des mesures disciplinaires sont nécessaires.

« Il y a des enfants qui ne voulaient même plus jouer », a déclaré Brooke Simon, dont le fils Grayson Powless, âgé de huit ans, joue en défense dans l’équipe des Six Nations.

« Cela ne devrait pas arriver à nos enfants. »

Simon a partagé une vidéo avec CBC Indigenous d’un incident, qui a également été publiée sur les réseaux sociaux. Au troisième quart-temps, son fils a été plaqué au sol et a reçu un coup de pied alors qu’il était à terre.

REGARDER | Joueur des Six Nations botté : Un joueur de crosse frappé lors d’un match de championnat Un joueur de crosse de huit ans des Six Nations se fait botter par l’équipe adverse lors du match de championnat provincial en août.

Elle a déclaré que le joueur de Whitby impliqué avait finalement été expulsé du match après une pénalité majeure au troisième quart – mais pas lorsque son fils a reçu un coup de pied.

Powless, qui joue à la crosse depuis quatre ans, s’est dit triste de ce qui s’est passé.

« Vous ne donnez pas de coups de pied, vous jouez avec votre cœur », a-t-il déclaré.

Grayson Powless, à gauche, et son cousin Takota Monture. (Soumis par Brooke Simon)

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CBC Indigenous, la présidente de la Whitby Minor Lacrosse Association, Donelle Latimer, a présenté ses excuses à l’équipe U9 des Six Nations et à tous ceux qui ont été témoins de la « conduite préjudiciable de ces individus ».

« La Whitby Minor Lacrosse Association est extrêmement déçue par la conduite de ses membres impliqués dans les incidents survenus lors du match pour la médaille d’or U9 », indique le communiqué.

« Nous ne tolérons pas ce comportement et les actions de ces individus ne reflètent pas les attitudes et comportements attendus de notre association ou du sport dans son ensemble. »

Dans un communiqué envoyé par courrier électronique, le directeur exécutif de l’OLA, Jeramie Bailey, a déclaré que la ligue était au courant des incidents filmés et des « situations supplémentaires survenues tout au long du match qui ont créé un environnement hostile pour les enfants participant à notre sport ».

Le communiqué de l’OLA indique que ses représentants ont été informés des préoccupations lors du match de championnat et se sont immédiatement rendus à l’arène et se sont retrouvés dans l’arène pour le reste du match.

Faire une parodie du jeu

Powless a déclaré qu’une de ces situations supplémentaires était arrivée à son cousin Takota Monture, qui vient d’avoir huit ans. Il a été confronté à un entraîneur de Whitby.

« Ce type s’est approché de lui, comme pour lui crier dessus, et il a donné [Takota] le majeur », a déclaré Powless.

« Alors [Takota] commencé à pleurer. »

Tiffany Racette, la mère de Takota, a également été témoin de l’incident qui a également eu lieu au troisième trimestre et de ce qui y a conduit. Elle a déclaré que son fils portait le ballon lorsque deux joueurs de Whitby l’ont « sauté au sol ». L’arbitre a sifflé pour mettre fin au jeu.

Les joueurs de Whitby se sont alors relevés et l’un d’eux a frappé Monture à la tête avec son bâton, a raconté Racette. Son fils a riposté en frappant l’un des joueurs de Whitby avec son bâton et s’est vu infliger une pénalité majeure de cinq minutes, a-t-elle déclaré, alors que les joueurs de Whitby n’ont pas été pénalisés.

C’est à ce moment-là qu’elle a déclaré qu’un entraîneur de Whitby – qui, selon elle, était le père du garçon frappé par Monture – s’était précipité vers son fils alors qu’il se dirigeait vers le banc des pénalités, en criant, en l’insultant et en lui « faisant le doigt ».

Elle a déclaré que la porte du banc des pénalités devait être fermée et que plusieurs membres du personnel d’entraîneurs étaient nécessaires pour empêcher l’entraîneur de Whitby de pouvoir atteindre physiquement son fils.

« Le père de Takata a dû aller courir là-bas parce qu’il pensait [the coach] allait frapper [Takota] », a déclaré Racette.

L’incident a laissé son fils en larmes, a-t-elle déclaré. Il ne voulait pas continuer à jouer et son père devait rester avec lui au banc des pénalités pour le calmer.

L’entraîneur a reçu une pénalité pour « travestissement du jeu », ce qui relève d’une faute grave et est la plus grave en crosse.

CBC Indigenous a visionné la vidéo de l’altercation, qui a également été publiée sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, qui commence par montrer des joueurs sur le terrain, on entend un homme crier avant que la caméra ne se dirige vers une zone située entre les bancs des Six Nations et de Whitby.

REGARDER | Perturbation suite à une pénalité : Incident lors d’un match de championnat de crosse à Whitby Un arbitre fait sortir un homme du terrain après une pénalité.

Un homme portant une chemise bleue accompagne un joueur de Whitby jusqu’au banc de l’équipe, puis l’homme semble avoir une altercation avec un officiel et est dirigé hors du sol.

CBC Indigenous n’a pas été en mesure de confirmer l’identité de l’entraîneur de Whitby impliqué dans l’altercation avec le fils de Racette. Les tentatives visant à contacter les entraîneurs répertoriés sur le site Web de la Whitby Minor Lacrosse Association sont restées sans réponse.

La déclaration de la Whitby Minor Lacrosse Association n’a identifié aucun des entraîneurs et n’a révélé aucune répercussion potentielle pour les personnes impliquées; les questions de suivi étaient renvoyées à la déclaration de l’organisation.

L’équipe U9 de Whitby n’a pas été autorisée à assister à la cérémonie officielle des médailles ; leurs médailles d’argent ont été remises dans une zone distincte de l’événement.

Dans une déclaration envoyée par courriel à CBC Indigenous, Lacrosse Canada, l’organisme directeur de l’OLA, a déclaré qu’elle « n’a aucune tolérance pour le comportement observé dans les vidéos du match de Whitby et du Championnat U9 des Six Nations ».

« LC surveillera de près les résultats de l’examen et de l’enquête sur cet incident par l’OLA », indique le communiqué.

Des plaintes tout au long de la saison

Simon a déclaré que les tensions étaient vives dès le début. Elle a déclaré qu’en entrant dans l’arène, les joueurs des Six Nations ont été nargués et hués.

« Il y a des choses comme ça que nos enfants ne devraient pas avoir à écouter », a-t-elle déclaré.

« Il ne s’agit même pas de gagner. Il s’agit pour les enfants de faire de leur mieux et de faire ce qu’ils aiment faire, jouer à la crosse. »

Ce sport est originaire du peuple Haudenosaunee (Six Nations) et il est encore pratiqué à des fins cérémonielles dans leurs communautés. L’un des principes directeurs que l’on enseigne en premier aux jeunes joueurs est que la crosse est jouée pour le plaisir du Créateur et doit donc être jouée de manière équitable.

REGARDER | Joueur frappé avec des bâtons de crosse : Incident lors d’un match de championnat de crosse U9 L’un des nombreux incidents survenus lors du match de championnat provincial U9 entre Whitby et les Six Nations.

Elle a déclaré qu’elle estimait que l’équipe des Six Nations avait été traitée injustement tout au long de la saison et a appelé l’OLA à appliquer les politiques relatives à son code de conduite.

Le Code de conduite de l’OLA stipule que tous les membres « doivent s’abstenir de toute action, commentaire ou comportement irrespectueux, offensant, abusif, raciste ou sexiste. En particulier, les comportements qui constituent du harcèlement ou des abus ne seront pas tolérés ».

Karennotakies Barnes, manager de l’équipe U9 des Six Nations, a déclaré que les équipes des Six Nations, d’Akwesasne et de Kahnawà:ke ont déposé des pétitions et envoyé des plaintes par courrier électronique à l’OLA tout au long de la saison concernant les railleries, les appels injustes des arbitres et le racisme auxquels leurs joueurs ont été confrontés.

Les demandes de CBC Indigenous à l’OLA pour discuter des pétitions des équipes et de la manière dont l’organisation lutte contre le racisme ou la discrimination sur le terrain n’ont pas reçu de réponse.

Barnes a déclaré qu’il fallait une plus grande représentation autochtone au sein de l’OLA, une meilleure formation en matière de sensibilité culturelle et que les officiels devaient être plus conscients de la consommation d’alcool lors des matchs.

OLA a programmé une audience pour le 9 septembre.