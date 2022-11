L’entraîneur Ram Mehar Singh espère que les géants d’Adani Gujarat pourront faire un début gagnant dans l’étape d’Hyderabad de la saison 9 de PKL

Alors que les piliers ont fait leur part dans la saison 9 de la Pro Kabaddi League, l’entraîneur des Adani Gujarat Giants, Ram Mehar Singh, estime que le programme New Young Players (NYP) constitue l’épine dorsale de la ligue.

Le tacticien expérimenté et décoré a affirmé que la ligue bénéficie du programme NYP et que les joueurs contribuent également au processus global.

“La saison 9 a été exceptionnelle jusqu’à présent et chaque match a été très compétitif, ce qui est bon pour la ligue et le sport de kabaddi. Les NYP sont l’épine dorsale de la ligue. Chaque équipe a un NYP qui peut changer la situation du jeu par lui-même en quelques minutes. Et c’est très bon pour la ligue », a déclaré Singh.

“Le système des New Young Players, qui a été institué ces dernières années, où les joueurs sont sélectionnés parmi les Khelo Games et les Nationals, puis ajoutés à la vente aux enchères d’où les équipes les sélectionnent, est efficace et les résultats sont visibles.”

Pour les Giants du Gujarat, Rakesh et Parteek Dhaiya se sont démarqués jusqu’à présent, et tous deux sont des produits du programme NYP.

«Il y a quelques nouveaux jeunes joueurs comme Bharat des Bengaluru Bulls, qui ont bien réussi. Rakesh et Parteek sont également de bons joueurs de l’équipe du Gujarat et chaque équipe qui a bien fait a vu les joueurs de ce programme se démarquer.

“Et quand un joueur de ce programme réussit bien, cela motive les autres dans les différentes équipes à essayer d’égaler cela, ce qui se reflète sur les performances de l’équipe”, a-t-il déclaré.

Dans la perspective de la phase cruciale de la saison à Hyderabad, Singh a déclaré qu’il aimerait que son équipe prenne l’élan dès le départ et a demandé aux fans de les soutenir jusqu’au bout.

“C’est une étape importante pour nous à Hyderabad. C’est là que nous devons travailler notre position au tableau des points, et pour cela, nous devons bien commencer et gagner les premiers matchs pour créer une dynamique. Ce sera une étape critique pour nous, et nous voulons que les fans motivent et soutiennent notre équipe », a-t-il signé.

À Hyderabad, les Gujarat Giants lanceront leur campagne avec un match contre les Bengaluru Bulls le vendredi 18 novembre.

