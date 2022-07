L’entraîneur Priestman défie l’équipe canadienne de soccer féminin d’être meilleure alors qu’elle se dirige vers les demi-finales de la CONCACAF

Depuis qu’elle a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier, l’équipe féminine canadienne se promène avec un gros œil de bœuf sur le dos.

Chaque adversaire apporte désormais son “jeu A” chaque fois qu’il affronte le Canada, désespéré de se faire un nom en renversant les champions olympiques d’un pion ou deux. En conséquence, l’équipe de Bev Priestman a affronté plusieurs équipes de haut niveau depuis Tokyo, toutes présentant des défis tactiques uniques.

Remporter l’or à Tokyo a également fait monter les attentes de cette équipe canadienne. Il ne suffit plus pour eux de simplement gagner, ils doivent aussi le faire avec style à chaque fois qu’ils entrent sur le terrain.

Un bon exemple est la course du Canada au Championnat CONCACAF F qui se déroule au Mexique. Les Canadiens ont complété leur premier tour à ce tournoi — qui sert de qualification pour la Coupe du monde de la FIFA l’an prochain — avec trois victoires par jeu blanc, dont la victoire de 2-0 lundi contre le Costa Rica à l’Estadio BBVA de Monterrey.

REGARDER | Le premier marqueur de Fleming contre le Costa Rica aide le Canada à dominer le groupe B :

Le premier but de Jessie Fleming aide le Canada à revendiquer la première place du groupe La victoire 2-0 du Canada sur le Costa Rica au Championnat féminin de la CONCACAF les envoie en demi-finale en tant que meilleure équipe du groupe B.

“Je pense [my] les joueurs quittant le terrain auraient voulu quelques instants en arrière où cela aurait pu être plus de deux [goals]”, a déclaré Priestman lors de la conférence de presse d’après-match. “Mais en même temps, je pense que nous avons beaucoup créé et que nous avons dominé. C’est donc le principal.”

C’était une victoire importante pour le Canada, car cela leur a permis de terminer premiers du groupe B devant le Costa Rica, évitant ainsi un affrontement en demi-finale avec les États-Unis, les mieux classés. Alors que Las Ticas affrontera les Américaines, les Canadiennes affronteront un adversaire beaucoup plus faible en Jamaïque jeudi, leur donnant un chemin plus dégagé vers la finale du 18 juillet. Le vainqueur du tournoi sera non seulement couronné les reines de la CONCACAF, mais aussi automatiquement qualifié. pour les JO de Paris 2024.

La Canadienne Vanessa Gilles, à droite, entre en collision avec Maria Paula Coto du Costa Rica lors de la victoire 2-0 du Canada lundi. (Fernando Llano/Associated Press)

Notation équilibrée

Ce qui est encore plus encourageant pour le Canada, c’est que le score a été relativement étalé en phase de groupes. Six joueuses différentes ont été à l’origine des neuf buts des Canadiennes, dont la milieu de terrain vétéran Sophie Schmidt, qui a trouvé le fond du filet contre le Costa Rica. C’était son premier but pour le Canada en plus de trois ans. Sa coéquipière Julia Grosso est la co-meneuse du tournoi avec trois buts en deux matchs, n’ayant jamais marqué lors de ses 37 apparitions précédentes pour le Canada. (Son score pour la médaille d’or à Tokyo est venu lors des tirs au but.)

“[It’s] trois victoires, neuf buts, neuf points”, a déclaré Priestman. “Dans l’ensemble, en tant qu’entraîneur, vous ne pouvez pas vous plaindre [about] ce. Les clean sheets sont ce qui vous fait gagner des tournois, mais il y a neuf buts là-bas et ils viennent tous d’endroits différents.”

Pourtant, les Canadiens ont semblé quelque peu décevants en se qualifiant pour les demi-finales, luttant comme ils l’ont fait pour briser leurs adversaires à l’esprit défensif. Trinité-et-Tobago a été battu 6-0 dans le premier match du groupe B, mais le Canada a peiné contre les Warriors de Soca pendant plus d’une heure avant d’inscrire cinq buts devant une défensive fatiguée au cours des 23 dernières minutes de temps réglementaire.

REGARDER | Schmidt scelle la victoire canadienne avec une finition de curling :

La beauté de Sophie Schmidt scelle la victoire canadienne sur le Costa Rica Schmidt est entré en jeu en deuxième mi-temps et a réussi une magnifique frappe sur le poteau pour donner une avance de 2-0 au Canada.

La ligne de pointage dans une victoire de 1-0 contre le Panama ne reflétait pas à quel point le Canada dominait vraiment, mais à la fin de la journée, il n’a réussi à marquer qu’une seule fois. Il en a été de même pour le match contre le Costa Rica – une victoire, certes, mais où étaient les buts ? Cela aurait dû être beaucoup plus confortable pour le Canada.

Priestman a félicité son équipe pour sa “performance professionnelle” contre les Costariciens. Mais elle a également admis que le Canada n’a pas encore atteint sa meilleure forme lors de cette compétition de la CONCACAF et qu’il doit intensifier ses efforts lors des huitièmes de finale s’il veut tamponner son passeport pour Paris.

“C’est le début, ce n’est pas la fin. Il est certain que l’équipe a un autre équipement et c’est excitant en tant qu’entraîneur”, a déclaré Priestman. “On pourrait dire qu’il y a une déception qu’ils n’aient pas gardé cet équipement pendant 90 minutes sur trois matchs. [But] vous regardez tous les obstacles auxquels nous avons été confrontés et je pense que nous sommes sortis de ce troisième match dans un espace beaucoup plus proche de l’endroit où nous devons être pour les deux matchs qui nous attendent.”

Le Canada était dans la même situation l’été dernier à Tokyo. Les Reds ont fait ce qu’il fallait pour sortir d’un groupe difficile pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais une paire de matchs nuls contre la Grande-Bretagne et le Japon, et une victoire contre le Chili, n’ont pas vraiment instillé beaucoup de confiance chez les fans à la maison.

Bien sûr, le Canada est devenu célèbre et a ensuite joué un football vraiment brillant, allant de mieux en mieux à chaque match. Une victoire audacieuse aux tirs au but contre le Brésil a été suivie d’un énorme bouleversement des États-Unis, très favorisés, avant de renverser la Suède en finale.

Au moment où cela comptait le plus, le Canada a gardé son sang-froid et a remporté l’or et atteint le podium des médailles pour une troisième fois consécutive.

La qualification pour la Coupe du monde de l’an prochain est déjà assurée, et même s’il ne remporte pas ce tournoi, le Canada a encore de très bonnes chances de se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Il n’y a donc pas à peu près la même pression du côté de Priestman par rapport à son entrée en huitièmes de finale à Tokyo l’été dernier.

Pourtant, chaque fois qu’il y a de gros enjeux en jeu, cela réussit à tirer le meilleur de cette équipe canadienne.

“[With what] est sur la ligne à venir, cette équipe ne va pas laisser passer ça très facilement”, a déclaré Priestman. “Le football de tournoi consiste à gagner et à faire tout ce qu’il faut pour gagner, mais il s’agit également d’apporter ce niveau de cohérence, et il y a certains joueurs qui ont fait de leur mieux pour apporter ce niveau de cohérence.

“J’aimerais penser que tous les joueurs qui entrent maintenant avec le niveau d’opposition [in the knockout stage]ils sont concentrés, ils sont prêts à partir et ils peuvent profiter d’être là-bas.”