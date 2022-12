L’entraîneur portugais Santos quitte son poste après son départ de la Coupe du monde

Le Portugal s’est séparé de son entraîneur Fernando Santos à la suite de l’élimination de l’équipe en quart de finale de la Coupe du monde 2022 au Maroc, a annoncé jeudi la fédération portugaise (FPF).

Santos, 68 ans, a pris les commandes en 2014 et a guidé le Portugal vers son tout premier titre international senior en battant la France en finale de l’Euro 2016. L’ancien patron de l’équipe nationale de Grèce a également mené la Selecçao au titre de l’UEFA Nations League 2019.

Cependant, son mandat s’est terminé par une déception au Qatar avec une défaite surprise 1-0 contre le Maroc. Il avait un contrat qui courait jusqu’à l’Euro 2024.

“La Fédération portugaise de football et Fernando Santos ont convenu de mettre fin au voyage très réussi qui a commencé en septembre 2014”, lire un communiqué de la FPF.

“Après l’une des meilleures participations jamais réalisées par l’équipe nationale dans les phases finales de la Coupe du monde, au Qatar, FPF et Fernando Santos comprennent que c’est le bon moment pour démarrer un nouveau cycle.

“Le conseil d’administration de la FPF va maintenant entamer le processus de sélection du prochain entraîneur national.”

Il y avait aussi une controverse, car Santos a décidé de laisser tomber l’homme vedette Cristiano Ronaldo pour le match des huitièmes de finale de l’équipe contre la Suisse.

La décision de Santos, qui a suivi la frustration visible de Ronaldo d’avoir été remplacé lors du match précédent contre la Corée du Sud, a été justifiée lorsque le remplaçant Goncalo Ramos a réussi un tour du chapeau lors d’une victoire 6-1.

Santos a de nouveau commencé avec Ronaldo sur le banc contre le Maroc avant de le faire entrer au début de la seconde période alors que le Portugal s’est écrasé de manière inattendue. Par la suite, Santos a insisté sur le fait qu’il ne regrettait pas sa décision.

“Je ne pense pas, pas de regrets”, a déclaré Santos. “Je pense que c’était une équipe qui a très bien joué contre la Suisse. Cristiano Ronaldo est un grand joueur, il est venu quand nous avons pensé que c’était nécessaire, donc aucun regret.

“Si nous prenons deux personnes qui ont été les plus contrariées, c’est Cristiano Ronaldo et moi-même. Bien sûr, nous sommes contrariés, mais cela fait partie du travail de l’entraîneur et du joueur.”

Parlant de son propre avenir à l’époque, Santos a déclaré: “Je réitère ce que j’ai dit avant la compétition, j’ai une discussion avec le président et quand nous rentrerons au Portugal, nous réglerons la question de mon contrat.”