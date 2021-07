L’entraîneur Peter Bowen remporte le septième Summer Plate au Market Rasen | Nouvelles de course

Francky Du Berlais a offert à l’entraîneur Peter Bowen sa septième victoire au Betway Summer Plate après un succès fulgurant à Market Rasen.

Expulsé à 11-1, le joueur de huit ans a déjà gagné deux fois au cours de sa campagne estivale et a savouré l’agitation d’un handicap chargé pour remporter un triomphe de sept ans et demi contre Exelerator Express sous James Bowen.

La famille Bowen a un record stellaire dans le précieux handicap de troisième année, Peter ayant remporté la course sept fois au cours de ses 26 ans d’histoire et son fils aîné Sean a lui-même réussi à diriger More Buck’s vers la victoire pour son père en 2018.

« C’est ce que fait Peter, il essaie de trouver quelque chose pour cette course qui conviendra », a déclaré Karen Bowen, épouse de Peter et mère de Sean et James.

« Nous semblons toujours bien faire à Market Rasen, c’est une piste chanceuse pour nous, bien qu’il nous ait fallu sept heures et demie pour monter ici hier dans le box à chevaux.

« C’est un beau cheval, il a évidemment gagné une belle course à Uttoxeter mais c’est l’un d’entre eux qu’il faut surveiller un peu, je ne suis pas sûr que Cartmel lui convienne car il y a une fête foraine.

« (C’est) un gros handicap, une course rapide, il l’a bien géré et vous avez besoin d’un cheval qui gérera ce type de course, tous les chevaux ne peuvent pas faire face à l’agitation – son saut était super. »

Francky Du Berlais était le tour prévu de Sean, mais James n’a pas pu faire le poids pour l’autre coureur de Bowen, Lord Bryan, alors les frères ont échangé des tours avec le plus léger des deux pattes sur ce dernier cheval.

« James était très excité et pour être juste envers les garçons, ils sont aussi excités les uns que les autres », a déclaré Karen.

« Sean a déjà gagné sur le cheval à Uttoxeter mais James n’a pas pu faire le poids sur l’autre, mais Sean sera aussi heureux pour James qu’il l’aurait été s’il l’avait gagné lui-même. »

Le coureur vainqueur a déclaré : « C’était une très bonne course, je ne pourrais pas être plus heureux.

« Il a si bien fini et a eu le parcours parfait, il irait plus loin mais un fort galop sur deux milles et demi (miles) est parfait pour lui.

« Je suis vraiment excité, Sean est également ravi.

« Je ne pouvais pas faire le poids sur l’autre alors Sean l’a monté et m’a donné une chance. »