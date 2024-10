L’entraîneur personnel de Shah Rukh Khan révèle comment il entretient son physique avec un fort état d’esprit

Shah Rukh Khan est connu pour être en forme et en bonne santé à l’âge de 58 ans. La charmante star fait toujours la une des journaux pour avoir une grande fan féminine qui la suit dans le monde entier. Lors d’une récente conversation, son entraîneur personnel a révélé le secret de son physique bien entretenu.

Lors d’une conversation avec Pinkvilla, son entraîneur Prashant Sawant a partagé l’état d’esprit de SRK et fond sportif l’ont aidé à rester en forme. L’acteur consacre 45 minutes chaque jour à sa routine d’entraînement, collaborant avec son entraîneur pour maintenir une discipline disciplinée. programme de remise en forme .

Le ‘ Pathaan Les abdos de l’acteur sont souvent devenus un sujet de conversation dans l’industrie, parfois même parmi ses co-stars. Prashant a décrit la passion de Shah Rukh Khan pour activité physique déclarant que Khan aime transpirer et ne se sent satisfait que lorsqu’il le fait. Que ce soit en faisant du sport ou en s’entraînant, transpirer est essentiel pour qu’il se sente épanoui.

Shah Rukh a subi plusieurs blessures au fil des ans lors du tournage de films. Pour se remettre de l’un d’eux, il a demandé l’aide de Sawant. Depuis, ils se sont associés pour maintenir et améliorer la forme physique de l’acteur.

Sawant a ajouté qu’ils travaillent en équipe pour perfectionner son physique. « Parfois, j’ai besoin de son état d’esprit pour m’aider à mieux comprendre. Donc, hum dono bhi unke body ke liye jhagadte rehte hain, stratégies banate hain, formules banate hain, aur iss process mein kabhi 6-pack ban gaye, kabhi 8-pack ban gaye », a-t-il déclaré.

Dans « Pathaan », le physique de Shah Rukh a laissé tout le monde impressionné et le film est devenu un succès au box-office. L’entraîneur a en outre précisé qu’ils avaient commencé à travailler sur cette transformation physique en 2018 et qu’ils l’avaient poursuivi par appels vidéo pendant le confinement. Il a crédité la vision de SRK pour avoir gardé son corps imbattable.

Côté travail, Shah Rukh Khan a été vu pour la dernière fois dans « Dunki », réalisé par Rajkumar Hirani. Il est actuellement en train de tourner pour « King », réalisé par Sujoy Ghosh. Dans ce film, le King Khan partagera l’écran avec sa fille, Suhana Khan, pour la première fois de sa carrière.