L’entraîneur par intérim des États-Unis, Hudson, cherche à progresser dans un vide de leadership

CARSON, Californie – Le manager par intérim de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Anthony Hudson, a déclaré qu’il continuerait à faire tout ce qu’il pouvait pour faire avancer l’équipe, maintenant qu’il semble qu’il sera peut-être aux commandes tout au long de l’été.

Les États-Unis devraient disputer le deuxième de deux matches amicaux samedi contre la Colombie au Dignity Health Sports Park de LA Galaxy. À l’origine, cela semblait être la limite du temps d’Hudson en charge. Mais le mois dernier a été témoin d’immenses bouleversements au sein du programme USMNT.

Le manager américain de la Coupe du monde, Gregg Berhalter, est actuellement en rupture de contrat et attend les résultats d’une enquête de l’USSF sur un incident de violence domestique qui a eu lieu entre lui et sa désormais épouse Rosalind en 1991. Cela a laissé Hudson gérer le camp actuel.

Mais ce sentiment d’incertitude s’est intensifié cette semaine avec l’annonce que le directeur sportif Earnie Stewart et le directeur général de l’USMNT Brian McBride quittaient tous les deux l’organisation. Alors que la présidente de l’USSF, Cindy Parlow Cone, a déclaré qu’elle espérait occuper les postes de directrice sportive et de manager de l’USMNT “d’ici la fin de l’été”, le passage d’Hudson en tant que manager devrait durer bien au-delà des deux matchs de janvier.

“Nous l’avons donc découvert ces derniers jours. De toute évidence, il y a eu des changements”, a déclaré Hudson lors de la conférence de presse de vendredi. “Et oui, je me concentre aussi longtemps que possible, juste pour continuer à faire tout ce que je peux pour faire progresser l’équipe, préparer l’équipe à partir de mars, et c’est tout. Évidemment, c’est une situation fluide, mais c’est mon objectif en ce moment. “

Le mandat d’Hudson a été de présenter de jeunes joueurs et de commencer à approfondir le cycle de la Coupe du monde à venir, qui sera couronné par les États-Unis qui accueilleront la compétition de 2026 aux côtés du Canada et du Mexique. À cette fin, il a déclaré qu’il continuerait avec cette approche, bien qu’il ait admis qu’avec certains des joueurs toujours en mode pré-saison, la forme physique dicterait bon nombre de ses décisions d’alignement.

« Premièrement, nous voulons les mettre en position de bien faire, puis nous voulons qu’ils nous montrent ce qu’ils peuvent faire », a-t-il déclaré. “Leur objectif est d’abord de performer, de faire un bon match et de rester dans la configuration de l’équipe nationale. C’est ce que nous recherchons pour entrer dans [Saturday].”

Anthony Hudson a été mis à l’honneur suite à l’incertitude au sommet du programme USMNT. Omar Véga/Getty Images

Maintenant que Hudson sera là pour plusieurs fenêtres internationales, il y a la question de savoir à quel point il essaiera d’apposer sa propre empreinte sur les choses, d’autant plus que lors des prochains matchs – à commencer par les matchs de la Ligue des Nations de la CONCACAF en mars – – il y aura beaucoup plus en jeu.

Hudson a déclaré qu’il commencerait à contacter les joueurs basés en Europe dès que ce camp serait terminé, mais reconnaît que le temps sur le terrain avec les joueurs est limité. Il a dit qu’il n’aurait que trois jours pour se préparer avant la fenêtre de mars, ce qui rend “difficile d’apporter des changements en gros”. Cela signifie s’appuyer sur ce qui a été mis en œuvre sous Berhalter.

“Pour l’avenir, écoutez, je pense que c’est vraiment clair dans le sens où nous avons une idée de jeu très, très claire”, a-t-il déclaré. “Nous voulons être une équipe qui joue au football offensif. Nous voulons posséder le ballon, nous voulons être courageux en possession défensive, nous savons clairement comment nous voulons défendre.

“Donc, nous avons naturellement, quiconque occupe ce siège, ce type d’idée de jeu. Naturellement, vous voulez continuer à évoluer et à le faire avancer. C’est donc le plan pour nous.”

Les États-Unis affronteront une équipe colombienne presque aussi inexpérimentée que le seul défenseur américain Frank Fabra qui compte plus de trois sélections. Mais il y a des visages que les fans des équipes de la MLS reconnaîtront, notamment l’attaquant du LAFC Chicho Arango et l’attaquant de Columbus Cucho Hernandez. Et Hudson a hâte de voir comment son équipe rebondit après la défaite 2-1 de mercredi face à la Serbie.

“[It’s] un type de test différent de l’autre soir », a déclaré Hudson. « C’est une bonne équipe, vraiment bonne. Je vois de bons individus, beaucoup de bons joueurs en un contre un ; joueurs rapides et directs, bons en contre-attaque.”

Hudson a également salué la nouvelle que les États-Unis accueilleraient la Copa America 2024, ce qui ajoutera une liste critique de matchs compétitifs étant donné qu’il est presque certain que les États-Unis n’auront pas à jouer de qualifications pour la Coupe du monde en raison de leur rôle de co -héberger.

“C’est excitant et je sais que c’est quelque chose que les joueurs attendent avec impatience”, a-t-il déclaré. “Ça va être incroyable pour les fans de ce pays. C’est une excellente nouvelle. Je pense que c’est génial pour développer le jeu ici, et vraiment excitant à coup sûr.”

Mais pour l’instant, Hudson se prépare pour la Colombie, ainsi que ce qui l’attend dans les prochains mois.

“Je ne m’attendais pas vraiment à quoi que ce soit de tout cela, comment cela a évolué”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté plus tard : “Je continuerai à faire tout ce que je peux. C’est une équipe vraiment, vraiment spéciale. Je sais à quel point cette équipe nationale est importante, et je veux faire tout ce que je peux pour m’assurer qu’elle est bien placée pour qui que ce soit. entre, quand c’est le cas.”