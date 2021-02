L’entraîneur olympique américain de gymnastique qui a travaillé avec le Dr Nassar, abusif, commet un SUICIDE après avoir été lui-même accusé d’agression sexuelle

John Geddert, qui a entraîné l’équipe américaine de gymnastique à l’or aux Jeux olympiques de 2012 et a travaillé avec le docteur en disgrâce Larry Nassar, s’est suicidé après avoir été accusé d’agression sexuelle, de traite des êtres humains et d’abus.

«Mon bureau a été informé que le corps de John Geddert a été retrouvé tard cet après-midi après s’être suicidé. C’est la fin tragique d’une histoire tragique pour toutes les personnes impliquées. » Le procureur général du Michigan, Dana Nessel, a annoncé jeudi.

Plus tôt dans la journée, Nessel avait annoncé deux douzaines d’accusations contre Geddert, y compris la traite d’êtres humains, l’agression sexuelle et la gestion d’une entreprise criminelle dans son gymnase de la région de Lansing appelé Twistars. Il devait comparaître devant le tribunal lorsque son corps a été découvert.

Geddert, 63 ans, est surtout connu pour avoir entraîné l’équipe médaillée d’or aux Jeux olympiques de Londres 2012, ainsi que la médaillée d’or individuelle Jordyn Wieber. Cependant, il travaillait également depuis longtemps avec Nassar, le médecin de l’équipe américaine de gymnastique qui a été condamné en 2018 pour possession de pornographie juvénile et dix chefs d’agression sexuelle sur des mineurs.

Cependant, une seule des accusations portées contre Geddert dévoilées jeudi est liée à Nassar: il a menti aux enquêteurs en 2016, quand il leur a dit qu’il ne savait rien des abus. Les procureurs ont déclaré qu’il s’était effectivement engagé dans la traite des êtres humains en exploitant les jeunes athlètes qui avaient payé pour s’entraîner à Twistars.

«Les victimes souffrent de troubles de l’alimentation, notamment de boulimie et d’anorexie, de tentatives de suicide et de tentatives d’automutilation, de conditionnement physique excessif, d’être forcées à plusieurs reprises de se produire même lorsqu’elles sont blessées, d’abus émotionnel extrême et de violence physique, y compris d’agression sexuelle». Dit Nessel, annonçant les accusations.

« Les abus de Geddert, comme tant d’autres, n’ont jamais été un secret, » a tweeté l’ancienne gymnaste Rachael Denhollander après l’annonce de Nessel, disant qu’elle avait écrit sur le savoir en 2000, et ajoutant que «C’était connu, et personne ne l’a arrêté. C’était connu, et il a été promu et on lui a donné plus de pouvoir.

Gymnastique USA «Remettre les petites filles entre les mains d’un agresseur et de son médecin pédophile, tous les jours. Et puis l’a promu, » ajouta Denhollander. « C’est ce qu’une petite fille valait pour eux. »

Les abus de Geddert, comme tant d’autres, n’ont jamais été un secret. DÉJÀ. Dans mes mémoires, j’ai écrit sur le fait de le savoir même en tant que gymnaste de club en 2000. Parce que nous devons nous attaquer à la réalité que cela était connu, et personne ne l’a arrêté. C’était connu, et il a été promu et donné plus de pouvoir. https://t.co/CVmb8kDWr7 – Rachael Denhollander (@R_Denhollander) 25 février 2021

Geddert avait nié avoir eu connaissance d’abus commis par Nassar ou par qui que ce soit d’autre, déclarant au Wall Street Journal en 2017 qu’il l’aurait fait. «A immédiatement agi» sur toute suggestion d’abus.

USA Gymnastics l’a suspendu lors de l’enquête Nassar et il a pris sa retraite en 2018, transférant la propriété du gymnase à sa femme. Son profil LinkedIn le décrit comme le «L’entraîneur de gymnastique féminine le plus décoré de l’histoire de la gymnastique au Michigan.»

