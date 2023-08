L’entraîneur néo-zélandais Ian Foster affirme que la défaite record contre l’Afrique du Sud soulagera les All Blacks de la pression de la Coupe du monde | Actualités du rugby à XV

Ian Foster estime que la grande défaite de la Nouvelle-Zélande face à l’Afrique du Sud pourrait aider à alléger la pression sur ses joueurs

L’entraîneur néo-zélandais Ian Foster estime que la défaite record de son équipe 35-7 contre l’Afrique du Sud vendredi aidera ses joueurs en réduisant les espoirs que les All Blacks remportent une quatrième Coupe du monde de rugby en France, un record.

Les All Blacks ont perdu le verrou Scott Barrett en première mi-temps à Twickenham, lorsqu’il a été expulsé pour deux cartons jaunes, et les Springboks sont entrés dans la pause avec une avance de 14-0 grâce aux essais du skipper Siya Kolisi et Kurt-Lee Arendse.

Malcolm Marx, Bongi Mbonambi et Kwagga Smith ont également marqué des essais en seconde période pour prolonger l’avantage des champions du monde, Cam Roigard marquant une consolation tardive pour la Nouvelle-Zélande.

« Nous connaissons les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons et l’objectif que nous recherchons », a déclaré Foster.

« Vous ne pouvez pas nier que ce n’était pas une bonne performance de notre part. Nous avons quelques semaines pour y parvenir, mais je crois pleinement que nous le pouvons.

« Cette performance va nous enlever beaucoup de chaleur. Personne ne va nous évaluer maintenant, ce qui est plutôt bien. Nous allons simplement nous préparer tranquillement et rester coincés. »

Foster a également fourni un aperçu clé de la façon dont les Springboks ont fait dérailler les plans de son équipe.

« Nous avons perdu la cohésion lorsque nous avons été mis sous pression, mais j’ai trouvé que notre défense dans les 20 premières minutes était excellente et que si nous avions eu plus de discipline dans les domaines clés, nous aurions pu contrer », a ajouté le joueur de 58 ans.

« On ne pouvait s’empêcher d’être impressionné par ce qu’ils [South Africa] l’ont fait, ils sont vraiment restés coincés en nous.

« Leur physique et leur coup de pied arrêté étaient superbes et ils ont eu un match énorme en mêlée et en alignement – c’était une grande différence.

« Ils nous ont forcés à commettre des erreurs et cela nous a posé des problèmes. »

Coles : Nous devons nous lever et repartir

La Nouvelle-Zélande se rendra en Allemagne pour terminer ses préparatifs pour la Coupe du Monde, le talonneur Dane Coles appelant ses coéquipiers à tirer les leçons de la défaite lors de leur dernier camp d’entraînement.

Le talonneur Dane Coles dit que les All Blacks doivent « se relever et repartir » après leur défaite record contre l’Afrique du Sud

« Nous avons reçu un coup de poing mais nous devons juste nous lever et repartir et cela commence demain quand nous nous réveillerons et les choses commenceront à se mettre en place, mais l’important est que vous n’ayez pas peur », a-t-il déclaré après le jeu.

« On a l’impression que quelque chose de vraiment grave s’est produit, ce qui est arrivé, mais la première chose est de tout digérer, de tirer les leçons et de créer un peu d’appropriation au cours des deux prochaines semaines.

« Il faut juste être très dur avec soi-même et avec l’équipe et ensuite nous trouverons des solutions et ce sera le moteur de l’équipe. »

