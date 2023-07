L’entraîneur national indien de badminton Pullela Gopichand reçoit un doctorat honorifique

L’entraîneur national en chef de badminton de l’Inde, Pullela Gopichand, a reçu un doctorat honorifique de l’Université Sri Sathya Sai pour l’excellence humaine du Karnataka à l’occasion de sa deuxième convocation.

Gopichand, ainsi que quatre autres Indiens éminents, ont reçu cet honneur lundi du président Draupadi Murmu pour leur contribution à l’édification de la nation.

« Ce fut un grand honneur d’être reconnu et conféré par un doctorat honorifique des mains de l’Honorable Président de l’Inde, Smt. Draupadi Murmu, ainsi que quatre autres Indiens éminents », a déclaré Gopichand dans un communiqué de presse.

«L’Université Sri Sathya Sai pour l’excellence humaine au Karnataka offre une éducation totalement gratuite aux alphabètes de première génération. L’Honorable Président a accédé à la plus haute fonction, luttant contre tous les obstacles et les défis socio-économiques. L’histoire de sa vie est une source d’inspiration pour nous tous et pour tous les étudiants diplômés de cette université. et neurosciences (santé ); le professeur Vijay Shankar Shukla, érudit védique et boursier Padma Shri, conseiller académique, Centre national des arts Indira Gandhi pour l’éducation (éducation) ; et le boursier Padma Shri Tulsi Gowda – environnementaliste indien (services sociaux et philanthropie) étaient les d’autres Indiens éminents.

