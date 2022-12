L’entraîneur mexicain ‘Tata’ Martino quitte son poste après la sortie de la Coupe du monde

Gerardo “Tata” Martino a quitté son poste d’entraîneur du Mexique après la sortie d’El Tri de la Coupe du monde lors de la phase de groupes mercredi.

Le Mexique a battu l’Arabie saoudite 2-1 lors de son dernier match de groupe, mais cela n’a pas suffi pour se qualifier pour les huitièmes de finale car il a raté la Pologne à la différence de buts. L’équipe de Martino n’a pris qu’un point lors de ses deux premiers matches au Qatar, échouant à marquer lors d’un match nul contre la Pologne et d’une défaite face à l’Argentine.

Lors d’une conférence de presse après le match, Martino a déclaré que son contrat avait pris fin après l’élimination du Mexique.

“Je suis le premier responsable de cette terrible déception et frustration que nous avons”, a déclaré Martino. “En tant que responsable, cela cause beaucoup de tristesse, j’assume pleinement la responsabilité de ce grand échec.

“Mon contrat a pris fin dès que l’arbitre a donné le coup de sifflet final et il n’y a plus rien à faire.”

C’est la première fois que le Mexique ne participera pas à la phase à élimination directe de la Coupe du monde depuis 1990, date à laquelle il a été banni du tournoi. La dernière fois Le Tri s’est qualifié pour le tournoi et n’a pas réussi à sortir de la phase de groupes en 1978.

Martino, qui entraînait auparavant son Argentine natale, a pris la tête du Mexique en janvier 2019 après avoir mené Atlanta United à la victoire en Coupe MLS.

Mais il est devenu de plus en plus impopulaire parmi les supporters mexicains alors que l’équipe travaillait dur pour se qualifier pour la Coupe du monde 2022, perdant contre les États-Unis et le Canada sur la route et ne faisant match nul qu’avec eux à domicile.

Pendant le mandat de Martino, le Mexique a également été battu par ses rivaux américains en finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF et de la Gold Cup.

Martino a été scruté à la loupe pour sa décision de continuer à exclure le meilleur buteur Javier “Chicharito” Hernandez de son équipe, en particulier au milieu des difficultés de but du Mexique au Qatar.