L’entraîneur mexicain Tata Martino critiqué pour “extorsion” contre le double national Alejandro Zendejas

Le manager du Club America, Fernando Ortiz, a averti l’entraîneur mexicain Gerardo “Tata” Martino de “faire attention à ce que vous dites” à propos des commentaires qu’il a faits à propos du milieu de terrain binational Alejandro Zendejas, qui n’aurait pas encore signé un transfert unique des États-Unis à Mexique.

Après une défaite 1-0 en amical contre le Paraguay mercredi, Martino a déclaré que “c’est presque une extorsion” pour le milieu de terrain du Club America de retarder officiellement le passage au Mexique, suggérant que cela était lié à sa sélection pour le Mondial de cette année. Tasse.

“Vous devez faire attention à vos mots et à la façon dont vous les utilisez lorsque vous communiquez”, a déclaré Ortiz lors d’une conférence de presse vendredi.

“Tu dois faire attention à ce que tu dis.”

La FIFA enquête actuellement sur l’éligibilité de Zendejas après que l’ancien joueur de l’équipe nationale américaine des jeunes ait ensuite joué pour le Mexique lors de deux matches amicaux.

“Le joueur devait signer un document et le joueur ne voulait pas le signer”, a déclaré l’entraîneur du Mexique à TUDN après la défaite. “Il n’y a pas de problème avec la fédération, pas de problème avec le manager, rien.”

Sans un changement unique, il n’aurait pas été admissible à comparaître pour Le Tri. Il a été exclu de la liste pour le match contre le Paraguay malgré un début impressionnant en Liga MX Apertura, où il a marqué trois buts en 11 apparitions.

“La FIFA enquêtera sur cette affaire, veuillez comprendre que nous ne sommes pas en mesure de commenter davantage pour le moment”, a déclaré l’instance dirigeante à ESPN Mexico la semaine dernière.

Alejandro Zendejas a été en pleine forme pour le Club America jusqu’à présent cette saison. Léopoldo Smith/Getty Images

Sans Zendejas, Martino et le Mexique ont ensuite perdu contre le Paraguay lors d’un match amical mercredi au stade Mercedes-Benz d’Atlanta.

Les chants de “Fuera Tata” (Tata out) et les huées étaient dirigés vers le manager qui n’a que deux victoires lors des sept derniers matchs du Mexique. Plus tôt dans l’année, il a également été critiqué par les médias et les fans pour une course peu convaincante lors des qualifications pour la Coupe du monde.

“Pas seulement un ennemi public, mais un ennemi public n°1”, c’est ainsi que Martino s’est qualifié lorsqu’il a été interrogé sur les huées et les critiques de mercredi. “Ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas comment je suis en tant que personne, s’ils savaient comment je suis en tant que personne, cela n’arriverait sûrement pas.”

Avant la Coupe du monde, le Mexique a confirmé vendredi qu’il disputerait un match amical contre l’Irak le 9 novembre à Gérone, en Espagne. Le match, à l’Estadio Montivili, sera leur avant-dernier match de préparation, avant d’affronter la Suède à Gérone le 16 novembre, avant de s’envoler pour le Qatar.

Avant leur voyage en Europe, les Mexicains auront deux matchs d’adieu en Californie ce mois-ci. Le Tri affrontera le Pérou au Rose Bowl de Pasadena (24 septembre) et la Colombie au Levi’s Stadium de Santa Clara (27 septembre).

Après leurs quatre prochains matches amicaux, Martino et son équipe se rendront au Qatar où ils affronteront la Pologne, l’Argentine et l’Arabie saoudite lors de la phase de groupes de la Coupe du monde en novembre.