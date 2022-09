L’entraîneur mexicain Gerardo Martino attendra la “dernière minute” pour les blessés Raul Jimenez et Jesus Corona

Gerardo Martino a déclaré qu’il attendrait jusqu’au 16 novembre pour prendre une décision concernant l’inclusion de Raul Jimenez et Jesus Corona dans l’alignement de la Coupe du monde. Omar Véga/Getty Images

L’entraîneur de l’équipe nationale masculine du Mexique, Gerardo “Tata” Martino, a déclaré qu’il serait patient avec les stars blessées Raul Jimenez et Jesus “Tecatito” Corona, dans l’espoir qu’ils puissent se qualifier pour la Coupe du monde.

“Les seuls qui nous amèneront à la dernière minute sont Jésus [‘Tecatito’ Corona] et Raul [Jimenez]. Quand le staff médical m’a demandé jusqu’à quand [we can wait]je leur ai dit que le 16 novembre”, a déclaré Martino lors d’une conférence de presse avant le match amical de mardi contre la Colombie au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie.

“Mais ceux qui ne font pas partie des 26 joueurs [World Cup list]n’ira pas à Gérone [for the final two friendlies in Spain this November].”

Corona se remet actuellement avec le club de LaLiga Sevilla après avoir subi une fracture du péroné cet été qui l’a initialement considéré comme exclu de la Coupe du monde. Plus tôt la semaine dernière, Martino a déclaré qu’ils réévalueraient sa blessure début octobre.

Jimenez a quitté le camp actuel du Mexique dimanche et a rejoint Wolverhampton Wanderers après avoir été indisponible pour la victoire 1-0 de samedi dernier contre le Pérou au Rose Bowl de Pasadena, en Californie. Lors d’une journée médiatique la semaine dernière, Martino a noté que la blessure de Jimenez était plus grave qu’il ne le pensait, soulignant que “je n’aurais jamais pensé que nous serions dans cette situation”.

En plus d’autres blessures et de l’ajout de nouveaux joueurs dans la structure actuelle du Mexique, Martino a admis qu’une “injustice” sera commise lorsqu’il sélectionnera son alignement final pour la Coupe du monde.

“Il y a une injustice que je vais commettre, quand j’envoie la liste”, a déclaré lundi l’entraîneur du Mexique. “[Inside the squad] ça génère beaucoup d’angoisse, beaucoup de tristesse, et dehors ça va être un terrible gâchis.”

Lors de la conférence de presse, Martino estime également que l’émergence de nouveaux joueurs qui se battent pour les places en Coupe du monde a été l’un des points positifs de son cycle managérial avec “El Tri” qui a débuté en 2019.

“Si vous comparez la liste de [the 2018 World Cup in] La Russie et celle d’aujourd’hui, presque personne n’est encore là”, a déclaré Martino.

Cela dit, le coach est resté vague lorsqu’on lui a demandé de guider ces joueurs à l’avenir, mentionnant que “cela ne dépend pas de moi” pour son rôle après le Qatar et qu’il se concentre uniquement sur la Coupe du monde.

Dans la perspective du match amical de mardi contre la Colombie, Jimenez et Corona ne seront pas les seuls joueurs manquants pour le Mexique.

Le joueur désigné du Houston Dynamo Hector Herrera, le duo Jorge Sanchez de l’Ajax et Monterrey Rogelio Funes Mori et Luis Romo — qui ont tous quitté le camp de l’équipe nationale tôt dimanche pour retourner dans leurs clubs — n’étaient pas disponibles pour le match précédent contre le Pérou.

Plus de joueurs devraient avoir une chance contre la Colombie ce mardi, et selon Martino, au moins la moitié du onze de départ sera différent de celui de samedi dernier.

En ce qui concerne les options de banc, l’entraîneur mexicain a noté que l’attaquant de Chivas Alexis Vega avait une “très bonne chance” pour une apparition, mais il doutait de l’avenir de Feyenoord, Santiago Gimenez, qui est évalué pour une blessure à l’épaule.

Une fois terminés les matches amicaux de la Coupe du monde de septembre en Californie, deux dernières expositions pré-Qatar sont prévues pour le Mexique contre l’Irak le 9 novembre et la Suède le 16 novembre, toutes deux en Espagne à l’Estadi Montilivi de Gérone.

Ensuite, lors de la Coupe du monde, “El Tri” affrontera la Pologne (22 novembre), l’Arabie saoudite (26 novembre) et l’Argentine (30 novembre) en phase de groupes.