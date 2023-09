L’entraîneur masculin espagnol s’excuse d’avoir applaudi le discours controversé du président de la RFEF, Luis Rubiales

Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente s’est excusé vendredi d’avoir applaudi la semaine dernière le discours du président de la Fédération de football, Luis Rubiales, dans lequel il a déclaré qu’il ne démissionnerait pas, après son baiser forcé sur les lèvres de la star de la Coupe du monde féminine Jenni Hermoso.

« Je dois m’excuser, j’ai fait une erreur, c’est inexcusable », a déclaré De la Fuente lors d’une conférence de presse.

Rubiales, 46 ans, a suscité l’indignation du monde entier lorsqu’il a embrassé de force le milieu de terrain espagnol Hermoso lors de la cérémonie de remise des médailles de la Coupe du monde féminine à Sydney le 20 août.

Le président de la Fédération espagnole de football (RFEF) a provoqué une nouvelle colère avec un discours de défi lors d’une réunion d’urgence au cours de laquelle il a refusé de démissionner malgré la pression croissante et a plutôt dénoncé le « faux féminisme », ce que De la Fuente a applaudi.

Rubiales a insisté sur le fait que son baiser était consensuel, mais Hermoso a répondu que ce n’était pas le cas et qu’elle se sentait comme « victime d’une agression ».

La FIFA, l’instance dirigeante du football mondial, a suspendu provisoirement Rubiales pour 90 jours, après quoi De la Fuente a publié une déclaration critiquant le comportement du président.

Certains critiques, dont la deuxième vice-Première ministre espagnole Yolanda Diaz, ont déclaré que De la Fuente ne pouvait pas conserver son poste.

« J’ai reçu de vives critiques pour (applaudissements) et je pense que c’est tout à fait mérité, je le comprends, je m’en excuse, c’était injustifiable », a déclaré De la Fuente.

« Je suis venu à l’assemblée convaincu que nous assistions aux adieux d’un président et cela s’est transformé en tout le contraire. »

De la Fuente, 62 ans, a déclaré que la situation générait un « stress émotionnel » et a surpris les personnes présentes.

« Je suis arrivé en pensant que ce serait une démission et nous avons été sous le choc quand nous avons vu que ce n’était pas le cas », a-t-il ajouté.

« Je n’étais pas au bon niveau et je n’arrivais pas à contrôler mes émotions. Plus tard, quand tu regardes et que tu te vois sur les caméras… je ne me suis pas reconnu. »

Le président par intérim de la RFEF, Pedro Rocha, a confirmé jeudi que De la Fuente resterait « totalement », mais a déclaré qu’il rencontrerait l’entraîneur de l’équipe féminine Jorge Vilda la semaine prochaine.

Des informations en Espagne indiquent que Vilda devrait être contraint de quitter son poste malgré la victoire de l’équipe en Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Actuellement, plus de 80 joueurs de l’équipe féminine sont en grève en raison de l’incident de Rubiales et l’attaquant du Real Betis, Borja Iglesias, a déclaré qu’il ne jouerait pas pour l’équipe masculine.

« Je pense qu’il voudra venir s’il est appelé, mais je défends toujours la liberté, la liberté d’expression et la liberté de pensée », a ajouté De la Fuente, qui n’a pas sélectionné l’attaquant dans son équipe pour les éliminatoires de l’Euro 2024 plus tard. Septembre.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)