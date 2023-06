L’entraîneur masculin du Canada dit que l’instance dirigeante doit régler rapidement les problèmes financiers

L’entraîneur de l’équipe nationale masculine du Canada, John Herdman, a déclaré que l’Association canadienne de soccer doit régler rapidement ses problèmes financiers, ce qui pourrait inclure un dépôt de bilan, selon le secrétaire général par intérim Jason de Vos.

« Nous devons trouver des solutions et les trouver rapidement », a déclaré Herdman lundi, un jour avant le match d’ouverture de la Gold Cup de la CONCACAF de son équipe contre la Guadeloupe mardi (19 h HE sur FOX et l’application FOX Sports). « Il ne s’agit pas de pointer du doigt. Je pense que tout le groupe doit se rassembler. Tout le jeu doit se rassembler pour trouver une véritable solution pour que notre pays puisse performer. Les joueurs ont mérité ce droit. Le personnel a mérité ce droit. .

« Nous ne devrions pas revenir en arrière après une Coupe du monde. »

Les hommes du Canada ont atteint la Coupe du monde l’an dernier pour la première fois depuis 1986.

« Je pense que tout le monde s’attendait à ce que la Coupe du monde soit ensoleillée et arc-en-ciel », a déclaré Herdman.

Après une défaite contre les États-Unis lors de la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF ce mois-ci, Herdman a déclaré que son équipe avait besoin de plus de ressources à l’approche de la Coupe du monde 2026, que le Canada co-organisera avec les États-Unis et le Mexique.

Les hommes du Canada, négociant leur premier accord de travail, ont boycotté une exposition de juin 2022 contre le Panama à Vancouver, en Colombie-Britannique. Les Canadiennes, sans contrat de travail depuis l’expiration d’un accord en 2021, doivent se présenter mercredi pour un camp d’entraînement en Australie avant la Coupe du monde féminine.

Plus tôt cette année, les Canadiennes ont menacé de faire la grève à la SheBelieves Cup aux États-Unis, mais ont joué lorsque Canada Soccer a menacé de poursuites judiciaires.

Au cours des dernières semaines, des membres de la direction de Canada Soccer ont été appelés à témoigner devant le Comité permanent du patrimoine de la Chambre des communes, où des parlementaires les ont interrogés sur l’entente de l’organisation avec Canadian Soccer Business. CSB verse à Canada Soccer un montant fixe chaque année et conserve le reste, ce qui aide à financer la Première ligue canadienne.

Reportage de l’Associated Press.

