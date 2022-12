L’entraîneur marocain Walid Regragui trouve que les blessures sont la raison de la défaite en demi-finale

L’entraîneur marocain Walid Regragui était un homme fier après qu’une défaite 2-0 contre la France en demi-finale ait mis fin aux espoirs de son équipe d’une toute première finale de Coupe du monde pour une nation africaine et il a également déploré le malheur des blessures qui a empoisonné son équipe dans le match.

Regragui avait nommé Romain Saiss et Naif Aguerd dans sa formation de départ, seulement pour que Saiss quitte le terrain après seulement 20 minutes, tandis qu’Aguard a été contraint de se retirer après le retour de son problème musculaire lors de l’échauffement d’avant-match.

« On a perdu Aguerd à l’échauffement, Saiss puis (Noussair) Mazraoui à la mi-temps. C’était un peu trop pour nous mais ceux qui sont revenus ont tout donné”, a-t-il déclaré après le match.

L’entraîneur a reconnu que “contre une équipe comme la France, la moindre erreur coûte cher, et on ne peut pas aller en finale quand on gâche autant d’occasions qu’on en avait en première mi-temps”.

“Nous étions meilleurs en deuxième mi-temps, mais nous n’avons pas marqué et le deuxième but (à la 79e minute) nous tue”, a déclaré Regragui.

Le Maroc affrontera désormais la Croatie lors des barrages pour la troisième et la quatrième place et il a admis qu’il donnerait une chance à des joueurs qui n’ont pas été des habitués de son équipe.

“Ça va être dur mentalement, on va donner du temps de jeu à ceux qui ont moins joué”, a commenté l’entraîneur.

Regragui a insisté sur le fait que le Maroc “voulait” la troisième place, mais a déclaré que “le plus important est d’avoir bien performé, d’avoir montré que le football au Maroc existe et que nous avons de grands supporters”.

