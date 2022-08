L’entraîneur Jose Mourinho appelle et les joueurs accourent pour le rejoindre à Rome

Toujours connu comme un grand motivateur, José Mourinho excelle également en tant que lanceur dans son dernier poste d’entraîneur à la Roma. Lorsque “Mou” appelle, les joueurs accourent dans la capitale italienne.

Tout a commencé il y a un an lorsque Mourinho a attiré Tammy Abraham loin du champion d’Europe Chelsea pour le rejoindre à Rome.

Au début, le jeune attaquant n’était pas du tout convaincu de rejoindre une équipe qui n’avait pas remporté de trophée depuis près de 15 ans et qui était historiquement un cran en dessous des puissances du nord de l’Italie, la Juventus, l’AC Milan et l’Inter Milan.

Puis Mourinho lui a demandé : “Voulez-vous rester dans l’Angleterre pluvieuse ou venir profiter du soleil à Rome ?”

Cela a scellé le transfert de 41 millions de dollars et Abraham a marqué 27 buts dans toutes les compétitions la saison dernière, dont neuf lors de la course de la Roma au titre de la Ligue de conférence Europa.

À peu près à la même époque, Mourinho a convaincu Henrikh Mkhitaryan – qui avait hâte de quitter Rome – de rester une saison de plus et de retrouver son ancien entraîneur à Manchester United.

La campagne de transfert de cette saison a commencé avec Mourinho attirant un autre joueur d’Angleterre, le milieu de terrain Nemanja Matić, qui avait joué sous lui à Chelsea et à United.

Puis est venu le plus grand nom de tous, Paulo Dybala, qui a suscité l’intérêt des clubs de la Ligue des champions, l’Inter Milan et Napoli, pour rejoindre la Roma sur un transfert gratuit.

“L’entraîneur a été très clair dans ses idées – ce qui a été l’une des principales raisons de mon choix. Tout le monde sait ce qu’il représente dans le football. Ses appels m’ont excité. J’ai eu le privilège de jouer avec les plus grands (joueurs) et maintenant je peux travailler avec l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire du football », a déclaré Dybala.

L’arrivée de Dybala, qui a été nommé MVP de la Serie A il y a deux saisons, fait rêver les fans de Roma à plus de trophées – comme les titres de champion nationaux que Mourinho avait l’habitude de remporter plus tôt dans sa carrière à Porto, Chelsea, l’Inter Milan et le Real Madrid.

C’était avant que la carrière de Mourinho ne rencontre des turbulences dans son emploi précédent à Tottenham, où l’apathie des vestiaires et la désillusion croissante face à ses tactiques lui ont coûté sa place au club londonien après 17 mois.

Jusqu’à présent, cependant, Mourinho convenait parfaitement à la Roma, qui a une grande base de fans dans une grande capitale européenne mais qui était affamée de trophées.

“J’ai réalisé au moment où je suis arrivé ce que cela signifiait – qu’ils attendaient cela”, a déclaré Mourinho après avoir soulevé le trophée de la Conference League en mai.

Le titre de la Conférence a amélioré le record de Mourinho en finale européenne à cinq trophées en cinq matches. Cela a également fait de lui le premier entraîneur à mener quatre clubs différents à des titres européens après avoir remporté la Coupe UEFA 2003 et la finale de la Ligue des champions 2004 avec Porto ; la finale de la Ligue des champions 2010 avec l’Inter Milan ; et la finale de la Ligue Europa 2017 avec Manchester United.

Pour commémorer son statut de seul entraîneur à avoir remporté les trois titres européens actuellement proposés, Mourinho s’est fait tatouer les trophées de la Ligue Europa, de la Ligue des champions et de la Ligue de conférence sur son bras droit.

“Maintenant, je reste, il n’y a aucun doute. Je veux seulement rester à Rome. Nous devons comprendre ce que nos propriétaires, qui sont des gens fantastiques, veulent faire la saison prochaine, car c’est l’histoire, mais nous pouvons construire un projet vraiment solide avec des professionnels honnêtes », a déclaré Mourinho, qui entame la deuxième saison d’un contrat de trois ans. Contrat.

Des joueurs comme Dybala ont été attirés par la renaissance de la Roma par Mourinho, qui a ravivé la base de fans de l’équipe.

“Pour nous, les Sud-Américains, c’est spécial de jouer au (Stadio) Olimpico. Cela vous donne l’impression d’être en Argentine ou au Brésil, ce qui n’est pas facile à trouver en Europe. Donc, jouer pour ces fans sera quelque chose d’unique », a déclaré Dybala, un international argentin.

L’arrivée de Dybala a été comparée à la façon dont le transfert de Gabriel Batistuta – une autre vedette argentine – a été considéré comme la décision clé pour aider la Roma à remporter son dernier titre de Serie A en 2001.

“(Les mouvements de la Roma) pourraient changer la hiérarchie parmi les grands clubs de Serie A. La Roma est devenue un vrai concurrent », a déclaré Fabio Capello, qui a entraîné les Giallorossi en 2001.

