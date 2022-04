L’entraîneur James Horton est hors de propos alors que Phantom prend son envol à Redcar | Nouvelles de la course

L’un des noms les plus récents dans les rangs de l’entraînement, James Horton, a cassé son canard lundi lorsque Phantom Flight a remporté la première division du Watch Racing TV In Stunning HD Novice Stakes à Redcar.

Horton, qui a passé sept ans comme entraîneur adjoint du légendaire Sir Michael Stoute, a été chassé par John et Jess Dance pour être leur entraîneur privé, opérant à partir des écuries historiques de Manor House Farm à Middleham.

Le réaménagement du lieu de naissance et de la maison de l’un des plus grands fils de course du nord, Dante, ne devrait pas être terminé avant l’année prochaine, mais Horton a fait un bon début de vie dans le North Yorkshire et a la chaîne qu’il supervise pour la famille Dance. et partant des écuries de Brecongill, qui appartiennent à l’ancien entraîneur Sally Hall.

« Nous louons une cour à Sally Hall à la minute tandis que John et Jess investissent énormément dans le réaménagement de Manor House Farm », a déclaré Horton à Racing TV.

« Nous essayons de créer un centre de formation qui sera fantastique une fois terminé, mais qui n’en est qu’à ses balbutiements pour le moment. Nous posons les fondations en ce moment et renversons les choses et croisons les doigts à cette époque l’année prochaine, nous Je serai là-dedans. »

Phantom Flight (11-4) a été le premier coureur sellé par Horton lorsque le fils de Siyouni a fait ses débuts à Newcastle à la fin du mois dernier et il est quelque peu approprié que le joueur de trois ans s’appuie sur cette deuxième place pour lui fournir son premier vainqueur.

« Il a couru une belle course à Newcastle et j’ai été très satisfait de la façon dont il a couru », a déclaré Horton.

« Je pensais que si le sou avait baissé un peu plus tôt, il aurait même pu remporter la victoire, mais il a construit là-dessus aujourd’hui et une sortie aujourd’hui sur le gazon lui aura fait du bien et il s’améliorera encore pour ça. »

On a beaucoup parlé de l’impact que la crise actuelle du coût de la vie a eu sur les rangs de la formation et de la façon dont il s’agit d’une situation précaire pour beaucoup à l’heure actuelle. Horton convient que c’est loin d’être le moment idéal pour partir en solo, mais il est à la fois reconnaissant et chanceux pour la chance que lui offrent les danses, ce qui lui permet de se concentrer un peu uniquement sur l’entraînement des chevaux.

« Je suis dans l’industrie depuis longtemps et avoir une opportunité avec John et Jess a été fantastique. Je suis ravi de pouvoir les récompenser avec un gagnant dès le début », a déclaré Horton.

« J’y ai pensé pendant longtemps et c’était juste pour trouver le bon moment pour le faire, j’étais chez Sir Michael depuis longtemps et j’y pensais toujours, mais dans ce climat financier, ce n’est jamais un bon moment pour entrer dans quelque chose comme ça et je suis maintenant dans une position très chanceuse où je suis l’entraîneur privé de John et Jess et cela enlève un peu l’inquiétude concernant l’aspect financier des choses. »

Le gestionnaire a également évoqué les conseils qu’il a reçus tout au long de sa carrière, rendant un hommage particulier à Stoute, pour qui il a suivi pendant près de sept ans à Freemason Lodge.

Il a conclu: « J’ai passé beaucoup de temps avec Sir Michael, ce qui a été une opportunité et une expérience fantastiques pour moi d’apprendre auprès de l’un des meilleurs entraîneurs du monde et il a été très bon avec moi.

« J’étais basé avec Sir Mark (Prescott) avant cela et j’ai également travaillé pour Roger Charlton. David Redvers m’a également été d’une grande aide très tôt, donc il y a énormément de gens qui m’ont aidé sur mon chemin et c’est formidable de maintenant fais-le en mon propre nom. »

Horton et le jockey PJ McDonald ont ensuite doublé quand Il Bandito (11-4 co-favori) a prévalu par les marges les plus serrées dans le Join Racing TV Now Handicap.