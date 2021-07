L’entraîneur James Ferguson prépare sa candidature à la Coupe des commissaires à Glorious Goodwood avec le bon gagnant de York First Folio | Nouvelles de course

First Folio, vainqueur de York de James Ferguson, sera sauvé pour un crack à la Unibet Stewards’ Cup de Goodwood.

Le joueur de trois ans a remporté ce qui est traditionnellement un gros handicap sur le Knavesmire le mois dernier, et déjà la forme s’accumule – avec le septième à domicile Bickerstaffe gagnant à Ascot et le finaliste Blackrod marquant à Newmarket la semaine dernière.

Ferguson a étudié les derniers renouvellements de la Stewards’ Cup et estime que la note de 98 de First Folio devrait être suffisante pour le mettre dans la course. En conséquence, il est assez heureux de rester patient jusqu’à la fin de ce mois.

« Je pense qu’il est plus un cheval pour l’année prochaine, donc je ne pensais pas qu’il était nécessaire de le faire courir autant qu’un enfant de trois ans », a déclaré l’entraîneur de Newmarket.

« Il est bien sorti de York – et pour être honnête, j’étais juste très heureux d’attendre la Stewards’ Cup. C’est le plan.

« En regardant les dernières années, il devrait sortir de sa cote actuelle, donc je n’ai tout simplement pas ressenti le besoin de courir à nouveau.

« C’est un cheval qui aime un peu de fermeté dans le sol, donc la pluie récente m’aurait de toute façon rebuté.

« Avec Blackrod et Bickerstaffe remportant des courses décentes depuis, sa forme a été affranchie, mais cette course de York est généralement forte chaque année.

« Ses temps ont été très bons. Croisons les doigts, nous pouvons l’y amener en un seul morceau, et croisons les doigts pour qu’il entre. »