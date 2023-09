L’entraîneur jamaïcain Donaldson quitte son poste après une performance historique à la WWC

L’entraîneur de l’équipe nationale féminine jamaïcaine de football, Lorne Donaldson, ne renouvellera pas son contrat avec l’équipe, la fédération de football du pays. dit vendredi.

Les « Reggae Girlz » jamaïcaines ont atteint la phase à élimination directe pour la première fois lors de leur deuxième participation au tournoi en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais ont perdu contre la Colombie en huitièmes de finale.

La Fédération jamaïcaine de football (JFF) a déclaré que « les deux parties sont parvenues à un accord » sur le départ de Donaldson.

« La JFF souhaite exprimer nos remerciements à Lorne pour ses services rendus au football jamaïcain au fil des années et pour nous avoir rendu particulièrement fiers lors de la récente Coupe du Monde Féminine », a déclaré la JFF dans un communiqué.

« Nous sommes convaincus qu’il connaîtra un succès illimité dans ses projets futurs et nous lui souhaitons le meilleur. »

Donaldson est également président du club de jeunes d’élite du Real Colorado, où il a contribué au développement des stars actuelles de l’équipe nationale féminine américaine Sophia Smith et Mallory Swanson, et a été suggéré comme candidat possible pour combler le poste d’entraîneur-chef de l’USWNT.

Son départ intervient moins d’un mois avant que l’équipe jamaïcaine ne participe aux qualifications pour la Gold Cup féminine de la Concacaf et la JFF a déclaré qu’elle agirait rapidement pour avoir « un personnel compétent en place ».

Le Canada, champion olympique en titre, a battu la Jamaïque 2-1 mardi à Toronto pour réserver sa place aux Jeux de Paris 2024.