L’entraîneur iranien Carlos Queiroz sur la Coupe du monde, l’USMNT, l’Angleterre

Carlos Queiroz avait une assez bonne idée de ce pour quoi il s’engageait en septembre lorsqu’il a accepté de reprendre son ancien rôle d’entraîneur de l’équipe nationale d’Iran, trois ans après avoir mis fin à son premier mandat de huit ans en charge, sur un contrat de 50 000 $ pour trois mois de travail aboutissant à la Coupe du monde. Ou du moins, il pensait qu’il l’avait fait.

Plongé dans un groupe politiquement sensible au Qatar aux côtés des États-Unis, de l’Angleterre et du Pays de Galles – les relations iraniennes avec les États-Unis et le Royaume-Uni ont rarement été autre chose qu’hostiles depuis la révolution islamique de 1979 – Queiroz aurait besoin d’être à la fois entraîneur de football et diplomate pour s’assurer que la campagne iranienne pour la Coupe du monde se déroule le mieux possible.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

Mais quelques jours après son retour en Iran, des protestations contre la mort de Mahsa Amini, qui est décédée en garde à vue après avoir été arrêtée pour ne pas avoir porté correctement son foularda commencé à s’intensifier et à engloutir le pays.

Près de deux mois plus tard, la situation reste volatile. Les femmes continuent de protester contre le régime en se coupant les cheveux et en refusant de porter le foulard, les footballeuses iraniennes d’hier et d’aujourd’hui se joignant aux manifestations sur les réseaux sociaux avec des messages qui soutiennent les demandes de plus grands droits pour les femmes et la société.

Queiroz peut-il faire sortir l’Iran de la phase de groupes de la Coupe du monde au Qatar ? Robbie Jay Barratt/AMA/Getty Images

En dehors de l’Iran, l’Ukraine a lancé des appels pour que l’équipe Melli – le surnom de l’Iran pour son équipe nationale – soit expulsée de la Coupe du monde en raison d’affirmations selon lesquelles le pays fournirait du matériel militaire à la Russie afin de soutenir son invasion de Ukraine.

En tant qu’entraîneur de l’équipe nationale, Queiroz est la figure de proue du football iranien, mais l’ancien entraîneur du Real Madrid et assistant de longue date de Sir Alex Ferguson à Manchester United a choisi d’éviter le sujet qui dévore désormais l’Iran. Interrogé la semaine dernière lors d’un camp d’entraînement à Téhéran sur les manifestations et les troubles en cours dans le pays – et sur les suggestions selon lesquelles de nombreux Iraniens ne veulent pas que leur équipe soit le visage du régime islamique – Queiroz a choisi d’éviter de donner son avis sur la situation.

Lorsque ESPN s’est entretenu avec Queiroz fin septembre lors d’une pause d’entraînement à Vienne, en Autriche, avant les matches amicaux contre l’Uruguay et le Sénégal, il a déclaré: “La plupart des Iraniens ont une réponse claire à cette campagne. Ils veulent que leur équipe nationale de football participe à la Coupe du monde 2022.”

2 Connexe

Les manifestations d’Amini avaient déjà commencé et l’anxiété au sein du camp iranien a conduit à l’interdiction d’ESPN et d’autres médias occidentaux d’assister au match de l’Uruguay à St.Polten avant un demi-tour le jour du match. Les inquiétudes iraniennes concernant les protestations lors du match se sont avérées fondées, des supporters ayant été expulsés par la police autrichienne pour avoir déployé des banderoles portant le nom d’Amini.

On a demandé à Queiroz ses observations sur la situation en Iran, mais il a répondu en disant : « Je n’ai aucune idée.

Sa position était claire. Il parlait de football et des perspectives de l’Iran au Qatar, mais tout le reste était interdit. Le joueur de 69 ans avait défié la hiérarchie de la Fédération iranienne de football en acceptant même de parler à ESPN, mais néanmoins, il ne s’agissait que de questions de football.

La situation en Iran s’est aggravée au lieu de s’apaiser depuis la mi-septembre, mais la Coupe du monde devant commencer dans un peu plus d’une semaine et l’Iran devant affronter l’Angleterre lors de son match d’ouverture au stade Khalifa le 21 novembre avant leur rencontre contre le Les États-Unis au stade Al Thumama lors du dernier match du groupe B le 29 novembre, les opinions de Queiroz sur le groupe sont ci-dessous.

ESPN: L’Iran a été radié comme le non-espoir du groupe, bien qu’il soit 20e au classement mondial de la FIFA, juste en dessous du Pays de Galles (19) et des États-Unis (16), cela vous donne-t-il une motivation supplémentaire?

Queiroz : Jamais. Je ne pense jamais de cette façon parce que je me fiche de ce que les autres pensent de nous. On pense à nous. Nous avons nos forces et nos qualités, et nous avons bien sûr quelques faiblesses comme toutes les équipes. Personne n’est parfait et au bon moment, il est temps de parler à l’intérieur du terrain.

Ces sentiments ou ces commentaires, ils ne comptent pas. Mais au bout du compte, dans le match, ce qui sera important, c’est de faire une belle performance, de bien jouer au football et de laisser le résultat entre les mains de Dieu. C’est ce que nous pouvons faire.

jouer 1:42 Mark Ogden analyse le tirage au sort de l’USMNT pour la Coupe du monde, où ils affronteront l’Angleterre, la RI d’Iran et un qualificatif européen.

ESPN : L’Iran n’est jamais sorti de la phase de groupes d’une Coupe du monde, alors quelles sont les attentes au Qatar ?

Queiroz : Pour moi, ce n’est pas mal de sentir qu’on ressent cette pression pour élever nos responsabilités, notre motivation et nos devoirs. Mais à l’intérieur du groupe, nos attentes pour bien faire sont exactement au même niveau que tout le monde.

Nous voulons aller de l’avant, être meilleurs, et c’est sûr que nous avons nos attentes pour atteindre la deuxième étape de la Coupe du monde. Rien n’a changé. Nous partons pour notre troisième Coupe du Monde ensemble avec la même conviction et la même ambition d’y être.

ESPN : Le match d’ouverture est contre l’Angleterre, l’un des favoris de la Coupe du monde. Quelle est leur force ?

Queiroz : Je suis content de jouer contre l’Angleterre, comme nous sommes contents dans le football iranien de jouer contre le Portugal ou l’Espagne. Nous sommes heureux de jouer contre les meilleures équipes du monde parce que c’est notre vie. Nous travaillons pour être parmi les meilleures équipes du monde, parmi les meilleurs joueurs.

Alors être là pour nous, c’est un moment de bonheur. On travaille toute notre vie pour être en Coupe du monde. Et quand nous atteignons la Coupe du monde, nous y allons en tant que joueurs mineurs, mais nous sommes parmi les 32 meilleures équipes nationales du monde en ce moment, alors profitons-en.

L’Iran est un outsider dans son groupe et a dû relever des défis uniques sur et en dehors du terrain à l’approche du tournoi. AFP via Getty Images

ESPN : Ayant travaillé en Angleterre avec Manchester United, vous connaissez le pays et le désespoir de l’équipe pour bien faire, mais vous les avez vu échouer plusieurs fois auparavant.

Queiroz : L’Angleterre est une équipe de premier plan. Il ne fait aucun doute que ces dernières années, dans le football international, l’Angleterre grandit avec une meilleure préparation et une vision claire. C’est clair avec les résultats sur le terrain.

Mais je ne dis pas que cette équipe est meilleure, ou qu’ils sont de meilleurs joueurs, de l’époque de David Beckham et Paul Scholes. Ils n’en sont pas à ce stade, mais la différence maintenant est que l’Angleterre montre une direction et une vision claires vers où tous les joueurs et toute l’équipe doivent aller. Cela crée donc une équipe beaucoup plus cohérente et capable de rivaliser.

Mais cette Coupe du monde est quelque chose de différent parce que nous allons faire face à une toute nouvelle accumulation – de courtes périodes de repos entre les matchs, une compétition jouée en novembre, qui est complètement différente par rapport aux autres Coupes du monde, donc nous avons des joueurs dans L’Europe qui arrivera au Qatar avec 15 à 20 matchs dans les jambes.

Dans les autres Coupes du monde, ils ont 65-70 matchs dans les jambes, alors voyons ce qui se passe.

Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ MARDI NOV. 15

• Australie contre Thaïlande (03h25 HE)

• Hambourg contre Orange County (22 h HE)

ESPN : Le match contre les États-Unis est le dernier match du groupe et pourrait décider des espoirs de qualification des deux équipes. Vous avez été entraîneur en MLS avec les MetroStars de New York/New Jersey dans les années 1990. Comment voyez-vous l’équipe américaine et les progrès réalisés par la nation dans le football ?

Queiroz : Je vois des progrès, des progrès du football partout. La majorité des gens ne le voient pas, mais les professionnels, nous le savons. Le jeu progresse aux États-Unis – il est plus rapide, réfléchit plus rapidement, prend des décisions rapides de la part des joueurs, nous devons donc en être conscients.

Cela se produit également avec tous les pays, y compris les États-Unis. Mais année après année, ils décollent et se comparent bien aux autres continents. Maintenant, ils ont des liens avec des joueurs de grands pays et de grandes compétitions. Les joueurs de football américains grandissent rapidement et se comparent à d’autres pays et à d’autres continents du monde.

ESPN : L’Iran peut-il surprendre les gens dans cette Coupe du monde ?

Queiroz : Ce que nous attendons de la Coupe du monde, ce sont de grands matchs, de grands matchs, de grandes performances. L’Iran, l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Espagne, le Portugal, les États-Unis – tout le monde devrait s’engager avec un seul objectif pour créer de la joie, du bonheur et de la fierté pour nos supporters.