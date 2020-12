L’entraîneur par intérim des Detroit Lions, Darrell Bevell, a déclaré qu’il se sentait impuissant à regarder son équipe de chez lui.

Et les Lions semblaient impuissants dans une défaite 47-7 contre les Buccaneers de Tampa Bay.

Bevell est de retour de la quarantaine après avoir été un contact étroit avec quelqu’un qui a été testé positif pour COVID-19[feminine, une exposition qui a fait de lui le premier entraîneur-chef à rater un match en raison des protocoles de la ligue pendant la pandémie.

Incapable d’avoir un contact avec l’équipe, Bevell a regardé le match depuis sa maison.

Une de mes filles était là », a-t-il déclaré lundi. Le reste de ma famille est allé au match. »

Il applaudit. Il a crié. Il posa ses mains sur sa tête.

Toutes sortes d’émotions », a déclaré Bevell.

Les fans qui souffrent depuis longtemps connaissent le sentiment.

Heureusement, les Lions (5-10) accueillent le Minnesota (6-9) dimanche et le mieux qu’ils puissent faire au classement est de terminer à égalité au troisième rang de la NFC Nord.

Ils nous donnent le 16e match, une autre opportunité, quelles que soient les situations de scénario », a déclaré Bevell. C’est ce que nous faisons, alors nous voulons aller jouer. Nous voulons faire de notre mieux. Nous voulons jouer de la manière qui était capable de jouer, de chercher une victoire et de pouvoir sortir comme nous le souhaiterions.

Une victoire, cependant, nuirait à la position de Detroit dans le repêchage, où il a besoin de trouver un afflux de talents pour redresser une franchise avec une seule victoire en séries éliminatoires depuis sa victoire au titre de la NFL en 1957.

CE QUI FONCTIONNE

Pro Bowler Jack Fox a le plus élevé brut (49,4) et la moyenne nette (45,1) sur les bottés à travers les 50 premiers de tous les joueurs de l’histoire de la ligue.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

L’ancien directeur général Bob Quinn a accordé à Chase Daniel un contrat de 13 millions de dollars sur trois ans pour améliorer la situation du quart-arrière de Detroit, mais Daniel a eu du mal à soulager Matthew Stafford, qui a quitté le match de samedi avec une blessure à la cheville.

Si Stafford ne peut pas jouer contre les Vikings, les Lions voudront peut-être jeter un coup d’œil au pro de deuxième année David Blough.

STOCKER

Jamal Agnew. L’as des équipes spéciales a renvoyé un botté de dégagement de 74 verges pour un touché, empêchant les Lions de se faire blanchir pour la deuxième fois cette saison. Il a cinq scores au botté de dégagement et au coup d’envoi pour mener la ligue depuis 2007, lorsque Detroit l’a repêché au cinquième tour.

STOCK EN BAS

Les Lions ont signé la sécurité Jayron Kearse pendant l’intersaison pour un contrat d’un an de 2 millions de dollars et l’ont coupé lundi. Il a commencé sept matchs, deux de plus qu’il ne l’a fait en quatre ans avec les Vikings et a joué en 11. Il n’a pas eu d’interception et n’a défendu que deux passes.

BLESSÉ

Stafford a roulé sa cheville droite tôt contre Tampa Bay et n’est pas revenu. Le choix n ° 1 de Detroit au repêchage de 2009 n’a pas l’intention de l’appeler une saison après avoir ajouté une maladie de la cheville à ses côtes et son pouce cognés.

Si je suis bon, je veux être là-bas et jouer », dit-il.

NUMÉRO DE CLÉ

262 La défense de Detroit établira un record de franchise pour les verges accordées si elle abandonne au moins autant de verges au Minnesota, battant la marque douteuse établie par son équipe sans victoire en 2008, qui a permis 6 470 verges offensives. Les Lions n’ont tenu qu’une seule équipe à moins de 363 verges, limitant Jacksonville à 275 lors d’une victoire il y a deux mois. Détroit accorde 413,9 verges par match pour un total de 6 208.

PROCHAINES ÉTAPES

Les Lions recherchent un directeur général et un entraîneur. L’ancien secondeur Chris Spielman, qui a été embauché comme assistant spécial et participera à des entretiens avec des candidats pour ces deux emplois, a passé du temps à parler avec le président de l’équipe Rod Wood sur le terrain avant le match de samedi et avec d’autres qui se sont arrêtés pour discuter.

