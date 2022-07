L’entraîneur indien U-20 Shanmugam Venkatesh fait l’éloge des installations d’Odisha

Le championnat SAFF U-20 est sur le point de débuter à Bhubaneswar à partir de demain au stade Kalinga de Bhubaneswar, et les entraîneurs des cinq équipes d’Asie du Sud se sont joints pour saluer les installations sportives de classe mondiale de la ville.

S’adressant aux médias avant le début du tournoi, l’entraîneur-chef indien Shanmugam Venkatesh a déclaré à quel point l’accès prolongé à de telles installations avait aidé son équipe à se développer en tant que footballeurs sur le long terme.

«Nous sommes prêts pour le championnat SAFF et les garçons sont vraiment motivés. Pour nous, ce sera une bonne préparation pour les Éliminatoires de la Coupe d’Asie des moins de 20 ans de l’AFC, et tous nos joueurs savent qu’il est important d’y aller étape par étape dans le cadre de notre développement », a déclaré Venkatesh. “Je dois remercier le gouvernement d’Odisha d’avoir fourni de telles installations de classe mondiale pour le tournoi. Nous nous entraînons aussi ici depuis longtemps, et cela a vraiment aidé les garçons à se développer.

L’entraîneur-chef et directeur technique de l’équipe U-20 du Bangladesh, Paul Smalley Thomas, qui s’était également rendu en Inde plus tôt cette année dans le cadre du championnat féminin SAFF U-18, a félicité les organisateurs du football en Inde.

« Je dois féliciter les organisateurs de nous accueillir ici à Bhubaneswar. L’organisation des tournois ici est très bonne. J’ai également été ici auparavant dans la SAFF féminine U-18, où nous avons raté de peu l’Inde, mais c’était très bien, et vous devriez tous en être félicités », a déclaré Thomas.

L’entraîneur-chef du Sri Lanka, Rajamany Devasagayam, estime que la similitude climatique entre Bhubaneswar et le Sri Lanka se traduira par de meilleures performances pour ses joueurs sur le terrain.

«Je pense que Bhubaneswar sera un bon endroit pour nous. Le climat est exactement comme chez nous au Sri Lanka à cette époque de l’année. Les installations que nous avons reçues sont également de première classe, et je pense que nous pouvons bien faire ici », a déclaré Devasagayam.

L’entraîneur des Maldives, Ahmed Shakir, a déclaré : « C’est un peu difficile dans les tranches d’âge parce que nous n’avons pas autant d’informations sur les autres équipes. Mais nous sommes vraiment impressionnés par les installations qui nous ont été données ici. Les garçons sont vraiment motivés et nous espérons bien faire.

L’entraîneur népalais Megh Raj KC est convaincu que son équipe est l’une des unités les plus fortes du championnat SAFF U-20, bien qu’il ait admis que tous les matches seront serrés.

« Je crois que nous sommes une équipe très forte dans ce tournoi. Mais toutes les équipes viennent avec leurs propres qualités, et je sens que tous les matches seront difficiles », a-t-il déclaré.

Le championnat SAFF U-20 débutera au stade Kalinga de Bhubaneswar le 25 juillet 2022 à 16 h 00 IST, lorsque le Népal affrontera les Maldives. Le Sri Lanka et le Bangladesh s’affrontent au même endroit à 19 heures IST le même jour.

Pendant ce temps, l’Inde commence sa campagne le 27 juillet contre le Bangladesh à 16 heures IST. Les matchs seront diffusés en direct sur la chaîne YouTube Sportzworks et sur la plateforme Eleven Sports.

