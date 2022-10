L’entraîneur indien Thomas Dennerby avant la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA

L’entraîneur-chef de l’équipe indienne de football féminin des moins de 17 ans, Thomas Dennerby, s’est montré confiant avant la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, qui se tiendra à Bhubaneshar, Navi Mumbai et Goa à partir du 11 octobre.

S’adressant aux médias lors d’une interaction virtuelle, l’entraîneur Dennerby a déclaré que l’équipe donnerait tout pour se qualifier dans son groupe, qui compte également les États-Unis, le Maroc et le Brésil.

“Nous sommes complètement concentrés et espérons qu’une bonne performance mènera à des points. On veut être en quart de finale, on va se battre, staff et joueurs ensemble. Nous savons que nous affrontons certaines des meilleures équipes. Mais si nous passons vraiment une bonne journée et que les meilleures équipes ont une certaine faiblesse, alors il y a toujours une chance pour les outsiders de se faire un match pour eux-mêmes », a déclaré Dennerby aux médias.

“Si nous pouvons marquer un but tôt contre l’une de ces équipes, alors ils peuvent devenir un peu nerveux ou commencer à réfléchir un peu trop et à être stressés. Donc, il y a toujours une chance et si nous en avons une, nous la saisirons », a-t-il ajouté.

L’équipe indienne de football féminin des moins de 17 ans en est à la dernière étape de sa préparation et s’entraîne actuellement à Bhubaneswar, après son retour de son voyage d’exposition en Espagne la semaine dernière. Dennerby a déclaré que le niveau des performances de l’équipe avait augmenté depuis ce qu’ils avaient joué lors de leur dernier voyage d’exposition en Italie.

« La performance de l’équipe est beaucoup plus forte qu’avant. Contre la Suède, nous avons fait un bon match mais avons malheureusement perdu à cause de quelques erreurs que nous avons commises. Nous devons faire de notre mieux maintenant », a-t-il déclaré.

“L’équipe est prête maintenant. Tous mes joueurs sont ravis de monter sur le terrain et de jouer. Nous pratiquons depuis longtemps maintenant. Nous avons eu près de 250 sessions de formation différentes au total au cours des sept derniers mois. Il est évident que les filles sont impatientes d’y aller. Aujourd’hui, lorsque nous sommes finalement entrés dans l’hôtel de la Coupe du monde, nous nous sommes sentis comme un coup de pouce supplémentaire. Maintenant c’est réel et nous sommes enfin là.

“Au cours des derniers mois, nous avons joué contre l’équipe senior d’Odisha à quelques reprises ici à Bhubaneswar et avons obtenu de très bons résultats contre eux. Donc, si on regarde la performance au total des deux derniers mois, je dirai que nous avons fait des pas de géant depuis le début de cet été. J’espère que nous pourrons faire de même en ce qui concerne la Coupe du monde et les matchs de compétition », a-t-il ajouté.

Dennerby a déclaré que les jeunes joueurs, même s’ils venaient d’horizons différents, se sont regroupés en une seule unité pour un objectif commun et sont parfaitement préparés pour le défi mondial.

“Lorsque vous venez dans une équipe de football, les différents horizons ne comptent pas du tout. Ici, nous sommes tous pareils, nous sommes ici pour la même raison. Nous avons un objectif à atteindre et l’avoir ensemble est merveilleux. C’est l’une des meilleures choses avec n’importe quel sport d’équipe. Vous partagez toujours vos rêves et vos objectifs avec vos amis.

«Parfois, lorsque nous perdons, nous nous sentons tristes et heureux lorsque nous gagnons et nous le faisons en équipe tous ensemble. Et mentalement, je pense que les filles sont assez fortes maintenant. J’ai observé quand ils ont joué contre la Suède. Maintenant, nous sommes proches d’une équipe de haut niveau comme la Suède, ce qui signifie que nous avons aussi la force de gérer la Coupe du monde. Donc, cela vous aide aussi mentalement à voir que vous pouvez jouer contre de bonnes équipes sur le terrain. C’est aussi naturel d’être nerveux et nous essayons de les préparer mentalement du mieux que nous pouvons », a-t-il déclaré.

Interrogé sur les adversaires de l’Inde en phase de groupes, Dennerby a déclaré : « Les États-Unis ont une équipe forte et puissante et jouent un football rapide. Ils jouent un jeu de presse très élevé, mettant les adversaires sous pression et utilisant beaucoup d’erreurs que les rivaux commettent à cause de la pression constante. Et nous devons gérer cela. Comment? Eh bien, cela, nous ne vous le dirons pas tout de suite.

“J’espère que nous avons trouvé un moyen de gérer le Brésil. Nous les avons vus lors de notre tournée en Espagne car ils s’entraînaient à nos côtés. Nous les avons vus sortir comme une équipe très physique – des filles énormes. Le Maroc est aussi une bonne équipe technique. Ils essaient de se développer par derrière avec patience, mais nous avons une idée de la façon dont nous devrions gérer cela », a-t-il ajouté.

L’équipe indienne de football féminin des moins de 17 ans affrontera les États-Unis le 11 octobre, le Maroc et le Brésil les 14 et 17 octobre, respectivement, au stade Kalinga de Bhubaneswar avec le coup d’envoi des trois matches à 20 heures IST.

