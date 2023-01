L’entraîneur indien Reid Graham soutient Rajkumar Pal pour jouer en l’absence de Hardik Singh

Avant leur match d’étape croisé contre la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha, l’entraîneur indien Reid Graham a soutenu samedi l’habile Rajkumar Pal, qui est venu en remplacement de Hardik Singh, blessé, pour bien performer et l’a appelé l’un des futures vedettes.

Après avoir terminé deuxième de leur groupe grâce à une victoire sous la normale 4-2 contre le Pays de Galles lors de leur dernier match, les hôtes affronteront la Nouvelle-Zélande dans un match incontournable dimanche avec une place en quart de finale en jeu. Cependant, ils manqueront les services du milieu de terrain clé Hardik Singh, qui a dû se retirer du tournoi en raison d’une blessure aux ischio-jambiers qu’il a subie vers la fin du match contre l’Angleterre.

Hardik était le pivot du milieu de terrain et le meilleur joueur de l’équipe alors que l’Inde a présenté une superbe défensive, excluant les Anglais. Hardik était partout au milieu de terrain, agissant comme le lien parfait entre les attaquants et les défenseurs.

Son absence s’est fait sentir lors du match contre le Pays de Galles car les attaquants ont obtenu le bon nombre de passes alors qu’ils passaient à l’attaque, mais l’entraîneur indien est confiant quant à la capacité du remplaçant à Rajkumar.

« Hardik est un bon joueur et en très bonne forme. Mais Raj est aussi en forme et l’une de nos futures stars. Ceux qui ont regardé les matchs contre la Nouvelle-Zélande plus tôt auraient vu certaines des choses qu’il peut faire, donc nous sommes confiants. Il est très en forme, travaille très dur en défense, a des compétences soyeuses et il gère très bien le ballon en ce moment. Nous avons assez de talent pour compenser”, a déclaré l’entraîneur Reid lors de la conférence de presse d’avant-match.

L’entraîneur a admis que ce sera l’Inde qui sera sous pression lors de son match croisé à élimination directe car la Nouvelle-Zélande n’a rien à perdre. Mais, il a également soutenu ses joueurs pour qu’ils deviennent bons.

« C’est vrai qu’ils n’ont rien à perdre et la pression est sur l’Inde. Je soutiens également mes joueurs pour qu’ils résistent à la pression et comme je l’ai dit plus tôt, si nous jouons de notre mieux, nous pouvons battre n’importe quelle équipe”, a-t-il déclaré.

Parlant davantage de l’adversaire, l’entraîneur a déclaré : “En tant qu’Australien moi-même, je sais que la Nouvelle-Zélande est toujours dure et nous (l’Inde) avons un respect total pour eux. Je suis également convaincu que nous ferons notre travail (et gagnerons), ” il ajouta.

Notamment, l’Inde a battu la Nouvelle-Zélande à deux reprises il y a quelques mois au stade Kalinga lors des matchs de la Pro League et le joueur de 58 ans espère répéter le résultat.

« Nous les avions battus deux fois à l’époque. De plus, notre unité défensive est plus stable (et meilleure) maintenant qu’à l’époque. Donc, nous attendons le match avec impatience”, a déclaré Reid.

Lors de cette Coupe du monde, l’Inde n’a pas réussi à convertir ses opportunités en buts. Les Indiens sont entrés dans le cercle de tir à 76 reprises, mais n’ont réussi à avoir que 37 tirs au but et dont seulement six buts. Ils ont obtenu 16 coins de pénalité mais n’ont marqué que trois buts.

Interrogé sur le problème, Reid a déclaré: “Je suis d’accord que nous ne parvenons pas à concrétiser les opportunités que nous avons créées. Mais j’aurais été plus inquiet si nous n’avions pas créé d’opportunités. Je suis convaincu que nous serons meilleurs dans cet aspect également. “

