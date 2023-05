L’entraîneur-chef de l’équipe indienne de football masculin, Igor Stimac, a évoqué le fait d’être dans le même groupe que la Syrie, l’Ouzbékistan et l’Australie lors de la Coupe d’Asie de l’AFC Qatar 2023, qualifiant le tirage au sort de « difficile ».

« Nous affronterons l’Australie, l’Ouzbékistan et la Syrie dans la Coupe d’Asie de l’AFC, et ce sera une bataille difficile pour nous. C’est beaucoup plus difficile qu’il y a quatre ans, mais nous serons là pour nous battre à chaque étape », a déclaré Igor Stimac.

« Il s’agit du temps que nous avons devant nous pour bien nous préparer, obtenir le travail nécessaire et être au point le plus fort possible d’ici janvier prochain », a-t-il ajouté.

L’Inde n’a pas un bilan favorable contre ses adversaires potentiels, faisant match nul contre la Syrie 1-1 lors de la Coupe Intercontinentale en 2019. De plus, l’Inde n’a jamais battu l’Ouzbékistan, avec une courte défaite 2-3 lors de la dernière rencontre à l’Asie 1999. Tasse. Quant à l’Australie, la dernière rencontre a vu l’Inde être mutilée 0-4, en Coupe d’Asie 2011.

S’exprimant après le tirage au sort, l’entraîneur-chef des Socceroos, Graham Arnold, a déclaré: « Chaque tirage est difficile, mais nous en sommes satisfaits, espérons que notre familiarité avec le Qatar nous aidera. Nous avons affronté la Syrie et l’Ouzbékistan lors des éliminatoires de la Coupe du monde, nous avons hâte de prendre la route pour la Coupe d’Asie. »

S’exprimant avant le tirage au sort officiel, le président de la Confédération asiatique de football, Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, a déclaré : « La dernière fois que la Coupe d’Asie de l’AFC a été disputée au Qatar, c’était il y a 12 ans, et il y a eu de grands progrès depuis lors. Nous avons également lancé des améliorations clés. Il y a maintenant 24 équipes dans la Coupe d’Asie de l’AFC, un nouveau trophée et 15 millions de dollars de prix. L’impact est évident. Au nom de la famille du football asiatique, je tiens à exprimer notre gratitude à la QFA et au COL, et nous remercions également les 24 nations participantes. Le décor est maintenant planté pour un chapitre vraiment mémorable de l’histoire du tournoi. Nous souhaitons le meilleur à toutes les équipes. »