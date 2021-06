L’entraîneur indien de hockey féminin Sjoerd Marijne s’attend à ce que l’équipe atteigne les quarts de finale aux Jeux olympiques de Tokyo

L’entraîneur en chef de l’équipe indienne de hockey féminin, Sjoerd Marijne, s’attend à ce que ses pupilles atteignent les quarts de finale des prochains Jeux olympiques de Tokyo et dit que rien de moins que cela serait une grosse déception. L’équipe participera à ses deuxièmes Jeux olympiques consécutifs à Tokyo après s’être qualifiée pour les Jeux après une interruption de 36 ans pour les Jeux de Rio. Le meilleur résultat de l’Inde aux Jeux d’été était une quatrième place aux Jeux de Moscou de 1980 et Marijne pense que l’équipe actuelle a le potentiel de l’égaler si les joueurs jouent selon leur force.

« Les attentes en Inde sont très élevées. Si vous êtes réaliste, seuls deux pays sont moins bien classés que nous et c’est le Japon et l’Afrique du Sud. Donc, je ne sais pas d’où ces attentes sont basées.

«Je pense que probablement parce que nous avons bien fait dans le passé au cours des quatre dernières années, mais nous devons toujours être réalistes. Nous nous concentrons sur l’atteinte des quarts de finale et c’est réaliste et à partir de là, tout peut arriver », a déclaré Marijne lors d’une conférence de presse virtuelle.

L’entraîneur néerlandais a déclaré que s’ils n’atteignaient pas les quarts de finale, ce serait une grosse déception pour les joueurs, qui ont fait beaucoup de sacrifices pour réaliser leurs rêves en ces temps difficiles.

« … mais pour moi, le plus important, ce sont nos performances et je sais que c’est plus facile. Je veux juste voir que cette équipe atteint son potentiel et mon travail est d’aider l’équipe à atteindre son potentiel.

« Si nous jouons chaque match de poule à notre potentiel et que nous ne parvenons pas à atteindre les quarts, je suis toujours heureux. Mais je pense que jouer par potentiel nous aidera à atteindre les quarts de finale et même plus », a-t-il déclaré.

« …si je suis déçu, je le serai pour les filles, car je sais chaque jour à quel point elles ont travaillé dur. Leurs familles leur manquent, étant toujours absents. Je sais combien d’efforts ils ont mis dans ce processus », a-t-il ajouté.

