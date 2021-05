L’entraîneur Igor Stimac dit qu’il est « confiant que l’Inde se qualifiera pour la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 »

A moins d’une semaine du premier match de l’Inde lors des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 et de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 contre le Qatar, l’entraîneur Igor Stimac a plaidé vendredi pour l’importance de rattraper le temps perdu sur le terrain d’entraînement.

En raison du verrouillage prolongé du pays, les joueurs indiens ont eu peu d’exposition à l’étranger en un an et demi, les matchs amicaux contre Oman et les Émirats arabes unis à Dubaï en mars étant les seules sorties internationales.

L’Inde, capitaine de Sunil Chhetri, affronte désormais les champions d’Asie du Qatar (3 juin), du Bangladesh (7 juin) et d’Afghanistan (15 juin) lors du tournoi de qualification combiné à Doha.

« Notre plan initial était de démarrer le camp à partir de la mi-avril. Lorsque cela n’a pas été possible, nous avons essayé de commencer le 2 mai à Kolkata. Nous avions également prévu de jouer quelques matchs amicaux. Mais ensuite, la pandémie a frappé et tout a été annulé – sans la faute de personne, bien sûr », a déclaré Stimac.

« Nous avons enfin pu organiser quelques jours de camp à Doha. Ce n’est pas idéal, mais c’est ce que c’est, et nous devons continuer à rattraper le temps perdu. »

L’équipe indienne a atterri à Doha le 19 mai et a commencé l’entraînement le 23 mai à la suite d’un feu vert des autorités des Émirats arabes unis.

Avec le Qatar en tête du Groupe E, suivi d’Oman, il est hors de question pour l’Inde d’assurer une première place.

« Je suis très confiant qu’à la fin du voyage, nous serons dans la Coupe d’Asie de l’AFC 2023. Peu importe la position du groupe en ce moment, car la situation réelle est loin d’être présente », a déclaré Stimac.

« Le Qatar est une équipe entièrement préparée, le Bangladesh a terminé sa saison le 10 mai et 23 des 28 joueurs afghans jouent en Europe ou aux États-Unis avec leur saison en plein essor », a-t-il déclaré.

« La situation de notre équipe est différente, mais je peux vous promettre que nous allons tout donner. Les garçons donneront à chaque atome d’énergie de leur corps pour répondre à tous les doutes sur le terrain. Nous ferons tout pour nous qualifier pour la Coupe d’Asie de l’AFC 2023. Ce n’est qu’alors que notre propre travail commencera. »

