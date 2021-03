Le tireur médaillé d’or de la Coupe du monde Aishwary Pratap Singh Tomar a surmonté une poussée de croissance pendant le verrouillage qui l’a obligé à changer de veste et à ajuster son fusil. Tomar a devancé le n ° 1 mondial Istvan Peni lors de la finale de la Coupe du monde de tir à New Delhi pour remporter l’or dans l’épreuve de 50 m à la carabine à 3 positions. C’était sa première médaille d’or individuelle à une Coupe du monde senior et il était le plus jeune Indien de l’histoire à remporter une médaille d’or individuelle à 3 positions dans une Coupe du monde.

«Depuis qu’il est sorti du lockdown, il tirait mieux à chaque compétition», a déclaré l’entraîneur spécialiste de haute performance de l’équipe de tir à la carabine indienne junior Suma Shirur à l’Olympic Channel.

Suma, médaillée d’argent aux Jeux asiatiques de Busan en 2002, était heureuse de voir sa pupille Tomar surmonter un défi particulier après le verrouillage.

«Après le verrouillage, il a soudain semblé plus grand. Je l’ai laissé ressemblant à un enfant et il est sorti comme un adulte. Aishwary a eu une poussée de croissance pendant le verrouillage », a déclaré Suma.

«Sa vieille veste ne lui allait plus. Nous devions donc en fait avoir une nouvelle veste, ajuster le fusil en fonction de la taille. Il est venu à Mumbai et a fait faire un nouveau kit. C’est toujours un défi avec les garçons de cet âge parce que leur corps grandit. Pour être en mesure de gérer cet aspect de leur vie et de réussir malgré cela, je suis très heureuse de le voir », a-t-elle déclaré.

Ayant fêté ses 20 ans en février, Tomar est également le plus jeune Indien à remporter une médaille d’or en Coupe du monde de tir dans l’épreuve à 3 positions. Il était le seul de l’Inde à remporter une médaille d’or individuelle dans une épreuve de carabine à la Coupe du monde de New Delhi.

«Il a tiré 1182 dans les essais, puis 1185 dans les championnats universitaires indiens. En Coupe du monde, son score n’était pas très élevé, mais les scores globaux étaient faibles aux épreuves (50m) 3 positions. C’est à cause des conditions extérieures très difficiles. C’était extrêmement venteux ce jour-là. Mais rester là-dedans et performer comme il l’a fait a montré une maturité au-delà de ses années. Sortir et gagner la finale était phénoménal », a déclaré Suma.

Les tireurs indiens ont récolté un record de médailles à la Coupe du monde de New Delhi. Un total de 30 médailles, dont 15 d’or, a été leur meilleure performance à une Coupe du monde.

En plus d’être l’entraîneur personnel de Tomar, Suma, un ancien médaillé d’or des Jeux du Commonwealth, guide également l’équipe de tir à la carabine indienne junior. Elle a façonné la carrière de Divyansh Singh Panwar et Tomar, alors que les deux ont progressé parmi les juniors et ont ensuite remporté des places de quota olympique pour l’Inde.

Panwar a remporté une médaille de bronze dans l’épreuve individuelle de carabine à air comprimé de 10 m, tandis que lui et Elavenil Valarivan ont également remporté l’or dans l’épreuve par équipe mixte de carabine à air comprimé de 10 m. Panwar, Tomar et Deepak Kumar ont remporté la médaille d’argent dans l’épreuve par équipe masculine à la carabine à air comprimé. Tomar a également combiné avec Sunidhi Chauhan pour remporter le bronze dans l’épreuve par équipes mixtes 50m 3P.

«Je suis extrêmement heureux pour Aishwary et Divyansh, car ils sont les seuls à avoir remporté des médailles individuelles», a déclaré Suma.

«C’est ce dont nous avons besoin, et c’est ce qui est important quand on pense aux Jeux olympiques. Vous avez des épreuves par équipes mixtes mais pas des épreuves par équipes aux Jeux Olympiques, dans l’arme aérienne. Mais actuellement, nous n’avons pas de quota dans l’équipe mixte. Gagner des médailles individuelles était très important », a-t-elle déclaré.