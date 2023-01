L’entraîneur Gustafson, double champion national du Texas, est mort à 91 ans

AUSTIN, Texas (AP) – L’ancien entraîneur de baseball du Texas Cliff Gustafson, qui a mené les Longhorns à deux championnats nationaux et près de deux douzaines de titres de conférence en 29 saisons, est décédé lundi à 91 ans, a annoncé l’école.

Gustafson a joué dans l’équipe des Longhorns qui s’est rendue aux College World Series de 1952. Il est revenu comme entraîneur-chef en 1968 et est resté jusqu’en 1996. Il a terminé avec un record de carrière de 1 466-377.

Gustafson a mené les Longhorns aux championnats nationaux en 1975 et 1983, et 22 championnats de la Conférence du Sud-Ouest. Ses équipes du Texas ont joué 17 fois dans les College World Series.

Son pourcentage de victoires en carrière de 0,792 se classe deuxième parmi les principaux entraîneurs universitaires. Ses 1 466 victoires en carrière se classaient au premier rang lorsqu’il a pris sa retraite et se classent maintenant au 10e rang.

Avant d’accepter le poste au Texas, Gustafson a remporté six championnats du secondaire de l’État du Texas. Il a dit qu’il avait pris une réduction de salaire de 500 $ de son poste au lycée lorsque l’entraîneur de football et directeur sportif du Texas de l’époque, Darrell Royal, lui a proposé le poste de Longhorns.

“La course historique qu’il a eue en construisant sur le grand héritage de notre programme de baseball ne sera jamais oubliée, et la stature qu’il a prise continue à ce jour”, a déclaré Tommy Harmon, un ancien receveur américain du Texas et assistant de longue date sous Gustafson. .

“C’était un homme qui adorait le baseball, aimait ses joueurs et chaque année donnait à ses équipes tout ce qu’il avait”, a déclaré Harmon.

L’annonce au Texas du décès de Gustafson n’incluait pas de cause de décès.

Harmon a été intronisé au Texas Athletics Hall of Honor en 1983 et est membre du College Baseball Hall of Fame.

