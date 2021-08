L’entraîneur Grham Reid se rend sur Twitter pour célébrer la victoire de bronze de l’équipe indienne de hockey masculin

L’équipe indienne de hockey masculin a marqué l’histoire en remportant la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, battant l’Allemagne pour remporter sa première médaille de hockey après 41 ans. L’Inde est sur un nuage neuf alors que l’équipe de hockey a battu la puissante Allemagne 5-4 pour remporter la médaille de bronze olympique. Malgré l’adversité, l’Inde est revenue 1-3 par derrière pour battre les Allemands lors du match de barrage pour le bronze et l’entraîneur Graham Reid ne pouvait pas être plus heureux, faisant en sorte que toute une nation loue les efforts courageux de l’équipe indienne de hockey masculin pour atteindre leur rêves et créer l’histoire.

L’entraîneur de 57 ans, qui faisait partie de l’équipe australienne de hockey masculin pour remporter l’argent aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992, a ajouté une autre médaille à sa carrière, cette fois en tant qu’entraîneur de l’équipe indienne de hockey masculin depuis sa prise de fonction en 2019. L’entraîneur Reid a profité de Twitter pour célébrer la victoire historique, posant avec l’équipe masculine dans le bus.

Le Premier ministre Narendra Modi s’est également rendu sur Twitter pour célébrer l’occasion historique et a félicité l’équipe indienne de hockey masculin. L’olympien et médaillé d’or indien Abhinav Bindra et la légende du cricket Sachin Tendulkar ont également félicité l’équipe indienne de hockey masculin, entre autres.

Historique! Une journée qui restera gravée dans la mémoire de chaque Indien. Félicitations à notre équipe de hockey masculin pour avoir remporté le bronze. Avec cet exploit, ils ont capturé l’imagination de toute la nation, en particulier notre jeunesse. L’Inde est fière de notre équipe de hockey. ?? – Narendra Modi (@narendramodi) 5 août 2021

Un moment d’émotion pour toute la nation, un moment de fierté. La longue attente est terminée ! Félicitations à l’équipe de hockey masculin indien pour leur magnifique réalisation. @TheHockeyIndia– Abhinav A. Bindra OLY (@Abhinav_Bindra) 5 août 2021

Après qu’Indian ait remporté le match de barrage contre l’Allemagne, l’entraîneur Reid a déclaré que l’histoire a été créée après de nombreux sacrifices qui passent généralement inaperçus.

Avec le capitaine Manpreet Singh, l’entraîneur a déclaré qu’il était « privilégié » de faire partie de la victoire historique de l’Inde aux Jeux olympiques de Tokyo.

Les Men in Blue étaient menés 1 à 3, cependant, l’équipe de Reid a parlé aux joueurs de « ne jamais perdre espoir » après s’être inclinée face à l’opposition. L’entraîneur a poursuivi en disant que « ce n’est jamais fini tant que ce n’est pas fini ». L’entraîneur a fait l’éloge du gardien PR Sreejesh, qui a joué un rôle crucial dans le maintien des espoirs de l’Inde. Sreejesh a tout mis en œuvre pour bloquer les tirs des attaquants allemands, gardant l’Inde en lice pour le bronze.

