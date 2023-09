L’entraîneur géorgien Kirby Smart parle de la blessure et de la guérison du porteur de ballon des Cleveland Browns Nick Chubb

ATHENES, Géorgie — Kirby Smart, qui a vu Nick Chubb revenir d’une grave blessure au genou, pense que son ancien arrière vedette recommencera : « Parce que c’est qui il est », a déclaré Smart mardi. Voici ce que vous devez savoir :

Chubb a subi une « blessure importante au genou » et devrait manquer le reste de la saison, a confirmé mardi l’entraîneur des Cleveland Browns, Kevin Stefanski.

Il y a près de huit ans, Chubb a subi une blessure importante au même genou, déchirant tout sauf le LCA. Mais à la surprise de beaucoup, il a pu revenir pour débuter le prochain match d’ouverture de la saison géorgienne, qui était les débuts de Smart en tant qu’entraîneur de la Géorgie.

Chubb est devenu le principal coureur de la première équipe de Smart à atteindre le match de championnat national et reste l’un des anciens joueurs les plus appréciés parmi les fans de Géorgie.

Quel aperçu Smart a offert sur Chubb

Smart et Ron Courson, l’entraîneur sportif en chef de la Géorgie, ont pris la parole après la blessure.

«Je pense qu’il va se rétablir complètement et rebondir. C’est exactement qui il est », a déclaré Smart. « Il sera donc prêt à s’en prendre à lui. »

Ils ont déjà vu cela se produire : lorsque Chubb s’est déchiré le genou au Tennessee en octobre 2015, cela a été considéré comme si grave qu’un entraîneur de la NFL a déclaré que cela mettait sa carrière en danger. Mais en réadaptation avec Courson et son équipe et en travaillant seul, Chubb a joué lors du premier match de la saison 2016 et a accumulé 222 verges et deux touchés.

« Je l’ai contacté, je sais qu’il a probablement été inondé de toutes les personnes qui lui ont tendu la main, donc je ne m’attends pas à ce qu’il me revienne », a déclaré Smart. « Juste beaucoup de respect pour lui et pour ce qu’il a fait pour ce programme, en adhérant, en redonnant. »

La place spéciale de Chubb en Géorgie

Il y a 54 anciens joueurs de Géorgie sur les listes de la NFL – 44 d’entre eux actifs la semaine dernière – mais la blessure de Chubb a durement touché les fans et le programme.

C’est en partie parce que l’on se souvient bien de la première blessure au genou de Chubb. C’était moche, et même s’il en revient, l’idée de devoir tout recommencer et d’être aussi bon qu’il l’était est difficile.

Cela dépend aussi en partie de la façon dont Chubb s’est comporté pendant ses quatre années en Géorgie. Il était calme et sans prétention et est revenu pour sa dernière année, avec son collègue Sony Michel, alors que beaucoup s’attendaient à ce qu’ils deviennent professionnels. Les deux hommes ont ensuite contribué à propulser la Géorgie vers une course inattendue vers sa première participation à un match de championnat national en 36 ans.

« C’est avant tout un être humain incroyable », a déclaré Smart. «Quel enfant retourne dans la salle de musculation de son lycée, s’entraîne en force et sur piste, s’entraîne comme lui. C’est tout simplement très rare dans le monde du sport de trouver quelqu’un d’aussi humble.

(Photo : Justin K. Aller / Getty Images)