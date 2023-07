L’entraîneur géorgien Kirby Smart et l’AD Josh Brooks défendent le programme après des problèmes hors du terrain

ATHÈNES, Géorgie – L’intersaison a été difficile pour le programme de football de Géorgie depuis qu’il a remporté son deuxième championnat national consécutif, à commencer par un tragique accident de voiture qui a coûté la vie à un joueur et à un employé du département des sports.

Mais des informations récentes dans un journal d’Atlanta selon lesquelles l’école a pris à la légère des allégations d’agression sexuelle ont incité l’entraîneur Kirby Smart et les responsables de l’école à tenir un briefing rare avec un groupe de membres des médias mardi pour se défendre.

« Nous prenons ces allégations extrêmement au sérieux – je prends ces allégations extrêmement au sérieux », a déclaré Smart. « Nous ne tolérons pas l’inconduite sexuelle dans notre organisation. Je suis entraîneur de football, je suis responsable de ce programme, et ça commence par moi. Je vois cela à travers l’objectif de, j’ai une femme et une fille. Quand je pense à ces situations, je pense à elles. C’est personnel pour moi. Mais je ne tolérerai pas de fausses accusations selon lesquelles ce programme ou cette université tolère l’inconduite sexuelle. Nous n’avons aucune tolérance pour les agressions ou les abus sexuels. Je ne l’ai jamais fait et je ne le ferai jamais.

L’ Atlanta Journal-Constitution a rapporté que 11 joueurs pendant le mandat de Smart sont restés avec l’équipe après que des femmes ont signalé des rencontres violentes à la police ou à l’université. Le journal n’a pas identifié les 11 joueurs et fait référence à des incidents impliquant trois joueurs.

Le directeur sportif Josh Brooks a déclaré que « de récents reportages inexacts et trompeurs » ont conduit à la conférence de presse de mardi « pour remettre les pendules à l’heure ».

Il a reconnu les problèmes existant avec trop de joueurs géorgiens conduisant trop vite, mais a déclaré: «La récente suggestion des médias selon laquelle l’université et notre programme ferment les yeux sur la violence domestique et les agressions sexuelles en ignorant les rapports ou en récompensant les mauvais comportements est absolument fausse. Les trois principaux exemples utilisés sont trompeurs et irresponsables. Le rapport minimise commodément les mesures importantes que nous avons prises en réponse directe pour résoudre ces problèmes. … Aucun de ces joueurs n’a jamais pris une seule photo pour nous après avoir été accusé d’un crime.

Il a fait référence à une recrue (Jamaal Jarrett) qui n’a pas été inculpée ; un deuxième joueur (Adam Anderson) qui a été immédiatement suspendu alors qu’il faisait l’objet d’une enquête pour viol et finalement licencié; et un troisième joueur (Tray Bishop) qui n’a plus jamais joué après avoir été accusé de surveillance illégale.

« Aussi grave que soit cet incident, les récents rapports de certains ne correspondent pas aux faits de l’affaire, ce que tout le monde saurait en lisant le rapport de police dans son intégralité », a déclaré Brooks à propos de Bishop.

Comment Smart devrait-il réagir ?

Toutes les choses qui ont mal tourné pour le programme de football de Géorgie ne sont pas nécessairement la faute de Smart, mais les dernières semaines devraient servir de signe qu’il doit renforcer ses messages aux joueurs et être plus transparent sur la discipline.

(Photo de Kirby Smart : Mark J. Rebilas / USA Today)