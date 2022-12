L’entraîneur Fernando Santos qualifie l’abandon de Cristiano Ronaldo de purement “stratégique”

L’entraîneur du Portugal, Fernando Santos, a déclaré que sa décision de laisser Cristiano Ronaldo hors de son équipe pour le triomphe 6-1 de mardi contre la Suisse en huitièmes de finale de la Coupe du monde avait été “stratégique et rien de plus”.

Santos avait exprimé son mécontentement face à la réaction de Ronaldo après sa suspension lors du dernier match de la phase de groupes contre la Corée du Sud, mais il a déclaré que cela n’avait eu aucun impact.

“J’ai dit que c’était fermé et c’était fermé. Cristiano Ronaldo est l’un des meilleurs joueurs au monde à jouer professionnellement et en tant que capitaine… nous devons donc penser à cette équipe collectivement”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était la décision la plus difficile de sa carrière de laisser de côté Ronaldo, Santos a déclaré: “J’ai une relation très étroite que j’ai toujours eue, je le connais depuis qu’il a 19 ans au Sporting, puis pendant des années ici dans l’équipe nationale”, il a dit.

“Ronaldo et moi ne confondons jamais l’aspect humain et personnel avec la relation entraîneur et joueur. C’est un joueur très important à avoir dans l’équipe”, a-t-il déclaré.

Santos a déclaré qu’il s’attendait à un match “très difficile” contre le Maroc en quart de finale, mais a déclaré que son équipe était clairement en bonne forme.

“Si nous pouvons continuer comme ça et améliorer certaines choses, alors c’est une bonne voie”, a-t-il ajouté.

