L’entraîneur féminin de Barcelone, Lluis Cortes, démissionne après avoir remporté un triplé

Les relations de Lluis Cortes avec les joueurs de Barcelone étaient devenues tendues, ont déclaré des sources à ESPN. Images sportives de qualité/Getty Images

Lluis Cortes a quitté son poste d’entraîneur de l’équipe féminine de Barcelone après avoir remporté le triplé cette saison, a confirmé le club dimanche.

Cortes, 34 ans, a aidé le Barça à remporter la Ligue des champions pour la première fois de son histoire en mai, mais des sources ont déclaré à ESPN que sa relation avec les joueurs s’était rompue.

– 21 joueuses des moins de 21 ans : classement des meilleures jeunes footballeuses d’ESPN

– La légende du Barça Losada annonce son départ

– Lowe : Quelle est la prochaine étape pour l’équipe féminine de Barcelone ?

« Cela fait deux ans et demi en tant qu’entraîneur et quatre ans avec ce groupe et j’ai pris cette décision après une saison remplie de succès », a déclaré Cortes.

« Quand j’ai pris les commandes, j’ai dit que je ne partirais pas tant que nous n’aurons pas gagné la Ligue des champions et nous l’avons fait. Et pas seulement cela, mais nous avons eu deux saisons historiques.

« Pour le moment, j’ai l’impression que je n’ai pas l’énergie pour continuer à diriger cette équipe. La meilleure équipe du monde a besoin d’un entraîneur capable de motiver le groupe. Je pense que je ne peux plus.

« Ce fut une année épuisante. Cette équipe a besoin de changements pour continuer à gagner et l’un d’entre eux est que je me retire. C’est une décision à laquelle j’ai beaucoup réfléchi. »

Des sources ont déclaré à ESPN que les différences entre l’entraîneur et l’équipe avaient été révélées au conseil d’administration avant le dernier match de la saison dimanche contre Eibar.

Cortés, qui n’a signé un nouvel accord qu’en mai, avait initialement souhaité rester dans son poste mais a accepté qu’il serait préférable pour l’équipe s’il démissionnait et communiquait sa décision aux joueurs avant le match d’Eibar.

Cortes, qui était auparavant l’entraîneur adjoint de Fran Sanchez, a pris le relais en 2019 et a conduit le Barça à sa première finale de Ligue des champions plus tard cette année-là, s’inclinant face à Lyon.

Lors de sa première saison complète en charge, le Barça a remporté le doublé national, mettant ainsi fin à une attente de cinq ans pour le titre de Primera Division.

Le Barça a fait mieux la saison dernière, remportant le triplé. Ils ont battu Chelsea 4-0 lors de la finale de la Ligue des champions en mai et ont enregistré des chiffres record en championnat.

Ils ont clôturé la saison dimanche avec un 9-1 contre Eibar, leur 33e victoire en 34 matches de championnat. Ils ont marqué 167 buts en route vers le titre et n’en ont encaissé que 15.

Leurs seuls points perdus sont survenus lors d’une défaite 4-3 contre l’Atletico Madrid plus tôt en juin lorsqu’ils ont fortement tourné avec le match moins de 48 heures après la finale de la Copa de la Reina.

Au total, Cortes a remporté sept trophées en tant qu’entraîneur du Barça et a remporté 92 des 103 matchs qu’il a dirigés, n’en perdant que sept.