L’entraîneur félicite le fils de Tim Walz pour avoir aidé à protéger d’autres enfants après la fusillade

MINNEAPOLIS– Lorsque la question de la violence armée a été soulevée lors du débat vice-présidentiel, le gouverneur du Minnesota. Tim Walz avait une histoire personnelle à raconter : son fils adolescent, Gus, se trouvait dans un centre sportif l’année dernière lorsqu’une fusillade a eu lieu.

Gus Walz était à l’entraînement de volley-ball au centre récréatif Jimmy Lee à St. Paul dans l’après-midi du 18 janvier 2023, lorsqu’un jeune de 16 ans a été grièvement blessé par balle à l’extérieur.

Ce n’était pas la première fois que Tim Walz parlait de la violence armée de son fils, et la fusillade elle-même a été largement médiatisée localement. Mais le démocrate remarques mardi soir lors de son débat avec le républicain JD Vance, Alors que le public est encore en train de connaître les deux candidats à la vice-présidence, il s’agit de la plus grande scène à ce jour pour personnaliser une question qui a profondément touché de nombreuses familles américaines.

Mercredi, l’entraîneur de volleyball des jeunes, David Albornoz, a félicité Gus dans une interview avec l’Associated Press pour la façon dont il a aidé les autres enfants à se mettre en sécurité et à les garder calmes au milieu de cette scène chaotique.

« J’ai été impressionné par Gus et les enfants en général, et par la façon dont ils ont géré la situation », a déclaré Albornoz. « Gus est resté avec les enfants comme il était censé le faire. »

La fusillade a eu lieu alors que Walz et Vance débattaient de la violence armée.

« Eh bien, je pense que tous les parents qui regardent ce soir, c’est votre plus grand cauchemar », a déclaré Walz. « Écoutez, j’ai un jeune de 17 ans et il a été témoin d’une fusillade dans un centre communautaire en train de jouer au volley-ball. Ces choses ne vous quittent pas.

Gus n’a pas réellement vu la fusillade elle-même, mais il a été témoin des conséquences, a déclaré Albornoz, qui est également superviseur des installations aquatiques des parcs St. Paul. Entre autres choses, a-t-il déclaré, Gus a vu Albornoz avec du sang sur les mains après avoir prodigué les premiers soins à la victime.

Walz a brièvement évoqué la fusillade lors d’un rassemblement électoral à Grand Rapids, dans le Michigan, le 12 septembre, lorsqu’il a accusé Vance et son colistier, l’ancien président Donald Trump, de minimiser la violence armée dans les écoles.

« Mon propre fils se trouvait dans un endroit où quelqu’un a reçu une balle dans la tête. Nous sommes trop nombreux à souffrir de cela », a déclaré le gouverneur à la foule.

Walz l’a également mentionné dans un entretien avec la radio publique du Minnesota en mars, lorsqu’il a déclaré que Gus était toujours aux prises avec ses sentiments un an plus tard.

« Il était là avec des petits enfants, des enfants plus petits. Il supervisait en quelque sorte. Il les a mélangés sous les gradins », a déclaré Walz à MPR.

Albornoz a largement soutenu la version du gouverneur, même si son souvenir était que Gus avait ramené les enfants à la piscine, où ils attendaient derrière des portes verrouillées jusqu’à ce que le feu soit clair.

Gus a attiré l’attention nationale pendant le discours de son père lors de la Convention nationale démocrate en août, lorsqu’il a été filmé debout, les larmes coulant sur son visage. Dans un moment viral, Gus a montré son père et s’est exclamé : « C’est mon père ! »

Après Gus j’ai une certaine dérision pour cela, Albornoz a publié un hommage sur Facebook, affirmant qu’ils se sont rencontrés lorsque l’adolescent l’a recherché pour diriger une équipe de volley-ball. Il a qualifié Gus de « gamin jeté dans la mêlée et la tourmente de notre paysage politique actuel divisé et conflictuel, méritant amour et respect alors qu’il traverse sa dernière année ». Il se souvient qu’eux et d’autres enfants sortaient souvent manger des tacos après les matchs.

« Je le connais aussi depuis qu’un enfant s’est fait tirer dessus dans le parking et il a aidé à garder tout le monde en sécurité et au calme, en s’occupant des enfants dans le gymnase avec nous pendant que je me précipitais dehors », a-t-il écrit en août.

Mercredi, Albornoz a déclaré que Gus n’était qu’un adolescent ordinaire qui avait soudainement été placé sous les projecteurs nationaux.

« C’est un enfant normal dans des circonstances extraordinaires », a déclaré l’entraîneur.

En février, un juge a condamné Exavir Binford Jr., un employé d’un centre de loisirs, à plus de 10 ans de prison pour avoir tiré sur JuVaughn Turner. Binford a plaidé coupable de voies de fait au premier degré en échange de l’abandon par les procureurs de l’accusation de tentative de meurtre. Les procureurs affirment que Binford a tiré sur Turner dans la tête lors d’une altercation les impliquant ainsi que d’autres adolescents. La famille de Turner poursuit maintenant la ville, affirmant qu’il a subi des lésions cérébrales permanentes. Ils affirment que la ville savait qu’il avait des antécédents de comportement violent et de menaces envers des mineurs. La ville a décidé de rejeter la poursuite, affirmant que Binford n’agissait pas dans le cadre de ses fonctions officielles et n’avait aucun pouvoir de police lorsqu’il a tiré sur Turner.

Mardi soir, après que Walz ait évoqué la fusillade, Vance a exprimé son empathie.

« Tim, tout d’abord, je ne savais pas que votre jeune de 17 ans avait été témoin d’une fusillade, et j’en suis désolé. Bon Dieu, aie pitié. C’est horrible », a déclaré Vance.

« J’apprécie cela », a répondu Walz.