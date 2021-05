Coaching, gestion et mentorat de «The Nightmare» pendant une période de deux ans jusqu’à maintenant, Fabia a parlé de la séparation des chemins et de leur relation sur «Behind the Scenes» avec Summer Helene.

« Diego était définitivement une célébrité, » il a commencé.

«Il avait des tendances de célébrités au ** trou. Il n’aimait pas les pourboires, et il a fait des trucs bizarres devant moi que tu sais, a jeté des drapeaux rouges.

« Mais au fil du temps, juste en lui parlant, cela semblait juste – comme je l’ai dit – le truc des célébrités, » a ajouté le fondateur de la School of Self-Awareness.

« Des choses comme, vous divorcez et vous avez un enfant, mais vous avez un appartement à une chambre. Les choses n’ont tout simplement pas de sens pour moi, mais je me dis: ‘OK, il a ses propres projets. Il sait ce qu’il va faire. Peut-être que c’est juste super temporaire, comme je ne sais pas.

« Et je me demande, pourquoi il conduit dans une Mercedes à 3 000 $? » Fabia a continué.

« Juste des questions qui lancent des drapeaux, mais je me dis: » Il me dit qu’il est frugal. Il économise son argent. D’accord. «

« De tout à l’extérieur, en tant qu’entraîneur qui voit quelqu’un trois jours par semaine – je veux dire, je l’ai transféré dans le condo.

« Je l’ai aidé dans le divorce et ce petit moment et tout semblait à peu près la même chose que n’importe qui d’autre dans ces circonstances, dans une certaine mesure, » Expliqua Fabia.

Fabia s’est alors lancée dans de lourdes accusations en commençant à dire: « Au fur et à mesure que j’obtiens plus d’informations, alors que je suis avec l’avocat et que l’avocat parle à Diego et lui pose des questions sur son éducation, et il commence à parler de son éducation spéciale. »

«Putain de merde. Énormes drapeaux rouges, mec. Ce n’est pas du tout ce que quiconque a perçu, et Diego n’est pas du tout près de ce que tout le monde sait, mec.

« Et Diego a été un toxicomane. Il n’a dit à personne ces cinq derniers mois, j’étais son parrain vivant avec lui, que je devais vivre là-bas parce qu’il était fauché et qu’il avait perdu tout son argent et consommé du Kratom et de l’alcool. et 30 autres substances, qu’il a des problèmes d’abus sexuels.

« Non, il n’a rien dit de tout ça, mec, et j’ai retardé tout ça. J’ai tout fait, et tout le monde vient à moi. »

Josh Fabia a complètement détruit Diego dans sa nouvelle interview. sac – The MMA Dude ™ (@philthemmadude) 24 mai 2021

Jouant la victime, Fabia insiste également sur le fait que c’est il qui a été exploité, et non l’inverse, car beaucoup à l’UFC et ses fans croyaient à son ancienne union avec Sanchez.

« Je vais le mettre là-bas, je vais publier toutes les preuves, je vais publier toutes les vidéos, mec, » Fabia a menacé.

« Diego a clairement profité de moi pendant deux ans, car je me suis battu pour lui et je me suis mis en danger pour lui sans aucun bénéfice. C’est moi qui reçois des menaces de mort ici », il a signé.

🍌 Ce ba-nay-nays. https://t.co/PVtHep5gfb – Carrière Nathan (@NateRockQuarry) 8 mai 2021

Sanchez a écouté les conseils de Conor McGregor, qui lui a dit de «laisser tomber» Fabia il y a un peu plus de quinze jours lorsque des images d’entraînement largement foudroyées ont émergé de leur camp.

Dans une vidéo qui a été rapidement retirée, un Sanchez à l’envers a reçu une série de coups à la tête non protégés avant d’être vu plus tard les yeux bandés debout dans un ring de boxe alors que Fabia le fouettait avec une ceinture noire.

« C’est juste de la folie! Je vais casser le nez de cette chose en deux, » McGregor cinglé.

« Ce n’est pas le mouvement Diego, mon frère. »

« J’ai été avec vous pendant tout le trajet, et je le suis toujours. Mais ce n’est pas le cas. C’était un traitement injuste de la part des commentaires et des fans sur votre dernière performance à mon avis, bien sûr, » Il a admis, en référence à la perte de décision unanime que Sanchez a subie à Jake Matthews à l’UFC 253 en septembre 2020, ce qui s’est avéré être sa dernière apparition pour la société grâce à la folie de Fabia.

« Mais pas sur ce gars, 0-0. Fossé [him], « McGregor a recommandé.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

« Je suis en fait du côté du travail de durcissement corporel aussi. Travaillez le corps, etc. » Dit McGregor.

« Mais le faire la tête en bas et se faire frapper à plusieurs reprises le dôme de la tête, tout en couvrant la vision, est absurde! »

« Attrape ce mec par les oreilles et frappe-le à sa porte d’entrée en premier [in the morning], « Demanda McGregor.

« J’ai regardé l’engagement avec l’équipe de diffusion avec un jugement ouvert d’esprit et une compréhension du fait que des commentaires irrespectueux ont été faits à votre encontre [at UFC 253]. Vous aviez raison de tirer ça.

« Mais l’autre gars a repris la conversation. J’ai tout fait à propos de lui. Ce n’est pas son histoire, Diego. Fais-lui le nez et laisse-le tomber. » McGregor a terminé sa diatribe.

Fabia a tenté d’aiguiser l’Irlandais en téléchargeant une photo de Sanchez avec l’ancien ennemi octogonal de McGregor, Khabib Nurmagomedov.

Pourtant, la même semaine, Sanchez avait fait part de ses inquiétudes quant au fait que l’UFC le ferait tuer lors de l’émission MMA Today de Sirius XM après sa libération par le championnat.

« Je vais vous dire franchement maintenant, j’ai peur pour ma vie de mère», A avoué Sanchez.

« J’ai peur que cette entreprise, ce monopole d’entreprise d’un milliard de dollars, dans le monde entier, vienne me poursuivre. Quelque chose pourrait m’arriver dans deux ans. Peut-être dans quelques années.

Diego Sanchez envoie un message à Dana White pic.twitter.com/pUlKStqdEA – ℙ𝕒𝕦𝕝𝕚 ♤ (@AyyItsPauli) 5 mai 2021

«Peut-être que je détruis mon camion. Peut-être, ‘Oh, Diego a fait une overdose, une merde suicidaire.’ Je ne sais pas, mais je ne mettrais rien au-delà du niveau de mal qui est au sein de cette société.

« Si je devais exposer certaines des choses que je connais, [I could], parce que je suis dans ce motherf * cker depuis plus longtemps que quiconque, et que j’ai été le seul à avoir survécu à la salope, qui a traversé le tunnel sombre et est sorti de l’autre côté», menaça-t-il.

Jusqu’à ce qu’il fasse cela, cependant, Sanchez ferait peut-être mieux de riposter aux insultes de Fabia à l’avance.

Sanchez contre Fabia. Sports et divertissement de McGregor. – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 23 mai 2021

Beaucoup aimeraient plutôt voir la querelle réglée dans l’octogone à la place, avec « Notorious » exigeant un combat promu par « McGregor Sports and Entertainment ».