L’entraîneur expulsé du match de championnat de crosse pour enfants pour explosion de colère dit qu’il regrette ses actes

Un entraîneur d’une équipe de crosse de Whitby a déclaré qu’il « reviendrait » sur ses actions lors du match de championnat provincial U9 contre les Six Nations le mois dernier, ce qui lui a valu une pénalité pour avoir travesti le match.

« Je ne veux pas être perçu comme cette personne », a déclaré Derek Pierson, entraîneur adjoint de l’équipe de crosse U9 des Whitby Warriors.

Les Warriors ont reçu deux parodies de pénalités de match et un joueur et un fan de Whitby ont été expulsés du match. L’équipe s’est également vu infliger quatre autres pénalités majeures, sans compter la parodie des appels de jeu. L’équipe des Six Nations s’est vu infliger deux pénalités majeures, dont une pour violation d’équipement.

Pierson a déclaré qu’il était l’entraîneur qui est apparu dans une vidéo enregistrée lors du match du 8 août à Whitby qui a circulé sur les réseaux sociaux et envoyée à CBC Indigenous.

Dans la vidéo, qui commence par montrer des joueurs sur le terrain, on entend un homme crier avant que la caméra ne se dirige vers une zone située entre les bancs des Six Nations et de Whitby.

REGARDER | Perturbation suite à une pénalité : Entraîneur de crosse dirigé depuis le sol Un arbitre fait sortir un homme du terrain après une pénalité. CBC News a brouillé des éléments de la vidéo pour protéger l’identité des enfants impliqués.

Un homme portant une chemise bleue accompagne un joueur de Whitby jusqu’au banc de l’équipe, puis l’homme semble avoir une altercation avec un officiel et est dirigé hors du sol.

Pierson a reçu une pénalité pour « travestissement du jeu », l’infraction la plus grave de la crosse, pour sa conduite envers ses adversaires.

Pierson a déclaré que son fils, qui joue pour l’équipe U9 des Whitby Warriors, lui a dit qu’il avait été « transpercé dans le cou » par un adversaire, précipitant l’explosion de Pierson.

« Je me suis retourné et j’ai crié aux entraîneurs qu’ils avaient triché et que ce sont des tricheurs », a déclaré Pierson.

Plusieurs témoins ont déclaré à CBC News qu’il avait levé le majeur. Pierson a déclaré: « Je n’ai jamais levé le doigt une seule fois vers un enfant. »

Bien qu’il ait déclaré que son agression n’était pas dirigée contre le garçon de huit ans qui venait de recevoir une pénalité pour avoir frappé le fils de Pierson, il a déclaré qu’il aurait pu être difficile de distinguer vers qui il criait.

« Je regardais directement le [Six Nations] personnel d’entraîneurs », a déclaré Pierson.

La mère du joueur des Six Nations a déclaré à CBC Indigenous que son fils était traumatisé par la conduite de Pierson et qu’il ne voulait pas continuer à jouer le match de championnat. Elle a expliqué que le père de l’enfant avait dû s’asseoir à côté de lui pour le calmer car il tremblait et pleurait.

Pierson a déclaré qu’il n’avait aucune idée de l’impact de son agression sur le garçon jusqu’à ce qu’il ait vu les reportages des médias.

« Mon fils a été blessé ; alors maintenant je comprends ce que ces gens doivent ressentir si leur enfant était blessé », a-t-il déclaré.

Il a dit que s’il pouvait faire les choses différemment, il « prendrait du recul, respirerait et réaliserait que ce n’est qu’un jeu de crosse pour enfants ».

J’ai écrit un e-mail d’excuses

Pierson a déclaré qu’il n’était pas fier de son comportement qui a conduit à la sanction pour parodie.

« J’ai raté ma photo de fin d’année sur le parquet avec mon équipe et j’ai dû prendre une photo à l’extérieur de la patinoire avec mon fils et sa médaille. »

Derek Pierson dit avoir écrit dans un e-mail d’excuses : « Je suis totalement en faute et j’ai eu tort pour ce que j’ai fait. » (Clôture d’Ajax)

Pierson a déclaré qu’après avoir été expulsé, il avait changé de chemise et était rentré dans le bâtiment.

« Je voulais voir les garçons, comment ils s’en sortaient », a déclaré Pierson.

Pierson a déclaré avoir écrit un courriel et l’avoir envoyé à la Six Nations Minor Lacrosse Association (SNMLA). Dans ce document, il a déclaré qu’il s’était excusé auprès de l’équipe. Les membres actuels du SNMLA ont confirmé avoir reçu le courriel, mais CBC News ne l’a pas vu.

Pierson a déclaré avoir écrit : « J’ai totalement tort et j’ai eu tort dans ce que j’ai fait », et il espère que le garçon ne sera pas découragé de jouer à la crosse à cause de ses actions lors du match pour la médaille d’or.

Wayne Hill, entraîneur-chef de l’équipe U9 des Six Nations, a déclaré qu’il n’avait pas vu l’e-mail.

« Je l’apprécie car il veut s’excuser mais vous savez, je ne veux pas le voir dans une lettre, pour être honnête. Je veux le voir publiquement et je veux l’entendre de sa bouche », a déclaré Hill.

Hill a déclaré que les entraîneurs peuvent être frustrés lorsqu’un « appel ne va pas dans leur sens ou que les enfants font une erreur sur un jeu ou quelque chose du genre, même un coup sûr comme celui-là. Mais ce n’est pas une raison pour aller là-bas… et sauter par-dessus les planches. »

Audience tenue

Hill a suggéré qu’il devrait y avoir une conférence de presse avec toutes les parties impliquées pour discuter des incidents du 8 août afin que les équipes puissent avancer.

Il veut également savoir ce qui change l’Association de crosse de l’Ontario [OLA] va faire pour les autres joueurs et équipes autochtones de l’OLA.

Le manager de l’équipe U9 des Six Nations a déclaré que les équipes des Six Nations, d’Akwesasne et de Kahnawà:ke ont envoyé des plaintes par courrier électronique à l’OLA tout au long de la saison et déposé des pétitions concernant les railleries, les appels injustes des arbitres et le racisme auquel leurs joueurs ont été confrontés.

Les demandes de commentaires d’OLA sur les pétitions des équipes et sur la manière dont l’organisation lutte contre le racisme ou la discrimination sur le terrain n’ont pas reçu de réponse.

Interrogé sur les allégations de racisme des Six Nations dans le jeu, Pierson a déclaré que c’était la première fois qu’il entraînait contre les Six Nations, et il n’avait jamais entendu aucun membre du personnel d’entraîneurs de Whitby parler de manière désobligeante à propos des équipes autochtones contre lesquelles ils ont joué.

OLA a déclaré qu’une audience pour examiner un certain nombre de questions avait eu lieu le 9 septembre, y compris la parodie de pénalité et d’expulsion de Pierson. Les résultats de cette audience, notamment si Pierson sera suspendu et pour combien de temps, sont attendus dans les sept jours ouvrables. L’OLA a déclaré qu’elle partagerait la décision avec le participant discipliné.

« Dans ces circonstances, nous nous sommes également engagés à partager les résultats de l’audience avec le président de l’Association de crosse mineure des Six Nations », a déclaré Jeramie Bailey, directrice générale de l’OLA.